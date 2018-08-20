Hatay'da kaybolan 83 yaşındaki kişi ölü bulundu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Hayriddin Göyce, evinin bir kilometre uzağında bahçe duvarının üstünde ölü bulundu.

Karaköse Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde "tarlaya gidiyorum" diyerek ayrılan ve bir daha dönmeyen Göyce'nin bulunması için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı.

Göyce'nin cansız bedeni, evinin bir kilometre uzağındaki bir bahçe duvarının üzerinde bulundu.

Olay yerine gelen Göyce'nin çocukları ve yakınları fenalık geçirdi.

Yaşlı adamın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

