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Hatay'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 00:35 | Son Güncelleme

Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yayladağı ilçesine bağlı Yalaz Mahallesi Helgin Çiftliği yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın Antakya, Yayladağı Orman İşletme Şefliği'ne bağlı yangın söndürme ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 5 hektarlık kızılçam ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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hatay orman yangını Yayladağı

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