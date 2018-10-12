Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Gürışık Mahallesi Boyalık mevkisindeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Dumanı gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

