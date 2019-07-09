Hatay'da otomobildeki patlama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi, 1'i de sınır dışı edildi.

İlçede, 5 Temmuz'da meydana gelen ve 3 Suriyelinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 21 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 21 zanlıdan 8'i sınır dışı edilmişti.

