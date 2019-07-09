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Hatay'da otomobildeki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 23:58 | Son Güncelleme

Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i sınır dışı edildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi, 1'i de sınır dışı edildi.

İlçede, 5 Temmuz'da meydana gelen ve 3 Suriyelinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 21 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 21 zanlıdan 8'i sınır dışı edilmişti.

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