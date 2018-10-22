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Hatay'da seyir halindeki otomobilde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 20:31 | Son Güncelleme

Hatay'da seyir halindeki otomobilde yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Şehitler Parkı mevkisinde seyir halindeki 31 KBL 11 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı.

Sürücü, durdurduğu otomobilden indi.

Çevredeki sürücülerin, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın esnasında otomobilde ufak çaplı patlama meydana gelmesi, paniğe neden oldu.

Yangın kısa sürede söndürüldü, otomobilde hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
hatay iskenderun

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