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Hatay'da silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:20 | Son Güncelleme

İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kocatepe Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada silahların da kullanılması sonucu 2 kişi vurularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan biri ambulansla özel bir hastaneye, diğeri ise İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen bir zanlıyı İskenderun Devlet Hastanesi acil bölümünde gözaltına aldı.

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hatay iskenderun Silahlı kavga

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