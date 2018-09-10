Hatay'da silahlı saldırı: 2 yaralı

HATAY(AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi 368. Sokak'ta motosikletle seyir halinde olan Kadir Genç ve Erdinç Katar'a kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı.

Olayda yaralanan Genç ve Katar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

