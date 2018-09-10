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Hatay'da sokak düğünündeki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 18:39 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokak düğününde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokak düğününde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Eylül'de Mithat Paşa Caddesi'nde sokak düğününde insanların eğlendiği sırada otomobilden ateş açılması sonucu 2 kişinin yaralanması olayıyla ilgili polis, Veysi E. ve Ahmet A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılar, mahkeme tarafından tutuklandı.

İskenderun'da 2 Eylül'de sokak düğününde düzenlenen silahlı saldırıda Mahmut Yarbo (22) ve Sabri Kaymaz yaralanmış, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.

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hatay iskenderun silahlı saldırı

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