HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hatice Şimşek'in katiline müebbet hapis

Hatice Şimşek'in katiline müebbet hapis

17.02.2021 15:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hatice Şimşek'in katiline müebbet hapis

Antalya'da birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan Çınar (32), ömür boyu hapse mahkum edildi. Pişmanlık duymaması nedeniyle sanığın cezasında indirim yapılmadı.

Olay, geçen yıl 2 Ağustos'ta Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Gökhan Çınar, polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'in hareketsiz yattığını söyledi. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli görülen ölümün ardından bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri istendi. Bu sırada sorgulanan Gökhan Çınar'ın evin balkonuna çıkarak sık sık gözyaşı döktüğü görüldü.

2c7aa0b0585e5bfbe7fd88de58489957

Şüphe üzerine kelepçelenerek gözaltına alınan Gökhan Çınar'ın 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Çınar'ın ilk ifadesinde, “Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım. Ardından bir yakınımı, daha sonra da polisi aradım" dediği öğrenildi.

Polis Gökhan Çınar ile olay gecesi aynı evde olan kız kardeşi Ü.Ç. ve sevgilisi S.A.'yı da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Gökhan Çınar ve Ü.Ç. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, S.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ü.Ç., tutukluluğa yapılan itirazdan bir hafta sonra tahliye edildi.

836a0b5f7bdfbc91d8b506d1e049811a

Gökhan Çınar dün dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Çınar, bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katılırken, tutuksuz sanıklar Ü.Ç., S.A, şikayetçiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Son sözü sorulan Gökhan Çınar, beraatine karar verilmesini talep ederek, "Hatice'yi seviyordum, sevdiğim insanın acısını yaşıyorum. Saçının teline zarar gelmesinden korkan biriydim" dedi. Diğer sanıklar ise suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Gökhan Çınar'ı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın pişmanlık duymaması nedeniyle indirim hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi. Tutuksuz iki sanığın ise beraatine karar verildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
İntihar eden doktor 5 sayfalık mektup bırakmışİntihar eden doktor 5 sayfalık mektup bırakmış
Digitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresiDigitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Duygu Delen'in ölümünde olay yerinde yeniden keşif yapılacak

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

Üsküdar savaş alanına döndü! Buzlanan sokakta korkunç anlar: 2 yaralı

Buzlanan sokak savaş alanına döndü!

Araca bağladıkları kızakla caddede kaydılar!

Buzlu yolda otomobile bağladıkları kızakla kaydılar

2021 Regaip Kandili mesajları: Kısa, ayetli, uzun ve resimli mesajlar! Güncel hayırlı kandiller mesajları!

Regaip Kandili mesajları

Eksi 10 derece narkozla ölüm uykusu! Doktordan 5 sayfalık intihar mektubu

İntihar eden doktor 5 sayfalık mektup bırakmış

Soğuğa aldırış etmeden, yarı çıplak karın içine atladılar!

Soğuğa aldırış etmeden, yarı çıplak karın içine atladılar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.