HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hatırlatma dozu aşı randevusu nasıl alınır? COVİD-19 hatırlatma dozu aşı randevusu alma ekranı!

Hatırlatma dozu aşı randevusu nasıl alınır? COVİD-19 hatırlatma dozu aşı randevusu alma ekranı!

27.09.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatırlatma dozu aşısının randevusunun nasıl alınacağı araştırılıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 hatırlama dozu aşıları hakkında açıklama bulundu. Hatırlatma dozu çağrısında bulunan Bakan Koca'nın açıklaması sonrası aşı randevusu alma yöntemi araştırılıyor. Peki hatırlatma dozu aşı randevusu nasıl alınır? İşte COVİD-19 aşı randevusu alma ekranı...

Hatırlatma dozu aşı randevusu nasıl alınır? COVİD-19 hatırlatma dozu aşı randevusu alma ekranı!

Aşı yan etkilerine yönelik tedbir gerektirecek özel bir durum tespit edilmediğini belirten Bakan Koca, hatırlatma dozu çağrısında bulundu. Kasım ve Aralık aylarına dikkat çeken Koca, kışa hazırlıklı girmemiz gerektiğini belirtti. Peki, hatırlatma dozu aşı randevusu nasıl, nereden alınır? Hatırlatma dozu kimlere yapılır? İşte detaylar...

HATIRLATMA DOZU AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Covid Aşı Randevusu mhrs.gov.tr ve enabiz.gov.tr"siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden alınabiliyor. Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Randevu işlemini yaparken MRS uygulaması üzerinden sağlık kuruluşu seçiliyor. Bu işlemin ardından tarih ve saat belirleniyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor. Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve Üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor. MHRS Alp 182 hattını aranarak da aşı randevusu alınabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Televizyon karşısında ölümcül hata!Televizyon karşısında ölümcül hata!
Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişmeAnnesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme
Yunanistan'ın hukuksuzluğu karşılıksız kalmadı! Türkiye'den hamle geldiYunanistan'ın hukuksuzluğu karşılıksız kalmadı! Türkiye'den hamle geldi
Anahtar Kelimeler:
hatırlatma dozu koronavirüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Erdoğan sert çıkışmıştı! O ülkeyi savaş korkusu sardı: En zayıf halka biz oluruz

Erdoğan sert çıkışmıştı! O ülkeyi savaş korkusu sardı: En zayıf halka biz oluruz

CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

Bakan Soylu, 'Burada ayrı bir olay var' diyerek anlattı

Bakan Soylu, 'Burada ayrı bir olay var' diyerek anlattı

İlginizi Çekebilir

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Tek başına harikalar yaratıyor: Yıkıcı etkisi birlikte pişince çıkıyor!

Tek başına harikalar yaratıyor: Yıkıcı etkisi birlikte pişince çıkıyor!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.