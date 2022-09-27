Hatırlatma dozu aşı randevusu nasıl alınır? COVİD-19 hatırlatma dozu aşı randevusu alma ekranı!

Aşı yan etkilerine yönelik tedbir gerektirecek özel bir durum tespit edilmediğini belirten Bakan Koca, hatırlatma dozu çağrısında bulundu. Kasım ve Aralık aylarına dikkat çeken Koca, kışa hazırlıklı girmemiz gerektiğini belirtti. Peki, hatırlatma dozu aşı randevusu nasıl, nereden alınır? Hatırlatma dozu kimlere yapılır? İşte detaylar...

HATIRLATMA DOZU AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Covid Aşı Randevusu mhrs.gov.tr ve enabiz.gov.tr"siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden alınabiliyor. Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Randevu işlemini yaparken MRS uygulaması üzerinden sağlık kuruluşu seçiliyor. Bu işlemin ardından tarih ve saat belirleniyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor. Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve Üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor. MHRS Alp 182 hattını aranarak da aşı randevusu alınabiliyor.

