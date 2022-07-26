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Hava durumu 26 Temmuz 2022 Salı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

26.07.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Temmuz Salı hava durumu tahminleri Meteoroloji Genele Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Bugün havasnın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar bulundukları ilin hava durumunu internette sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgisini haberimizde paylaştık. İşte 26 Temmuz Salı İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Hava durumu 26 Temmuz 2022 Salı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaşıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor mu? İşte 26 Temmuz 2022 Salı gününün hava durumu raporu...

Hava durumu

26 TEMMUZ 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Temmuz Salı günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya’nın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Sakarya'nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C
Az bulutlu

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kadar kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kadar kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL, SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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