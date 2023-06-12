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Hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı önümüzdeki bir hafta için yağışlı hava uyarısı yaptı: O bölgeler daha fazla etkilenecek

12.06.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Haziran ayının ortalarına yaklaşmamıza rağmen yurdun büyük bir bölümünde yaz havası henüz etkili olmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik ise önümüzdeki bir hafta için kritik bir uyarı yaptı. Ülke genelinde yağmurlu ve kapalı havanın 1 hafta daha etkili olacağını belirten Çelik, özellikle iç ve kuzeydoğu bölgelerinin yağışlardan daha fazla etkileneceğini vurguladı.

Hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı önümüzdeki bir hafta için yağışlı hava uyarısı yaptı: O bölgeler daha fazla etkilenecek

Kurban Bayramı tatili öncesinde hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Yağışlı havanın devam edecek mi, Haziran ayında hava sıcaklıkları artacak mı? Bir süredir devam eden yağışlı havalar nedeniyle yaz tatili planlayan çok sayıda kişi önümüzdeki günlerin hava durumunu araştıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik de önümüzdeki haftanın hava durumu için son bilgileri paylaşarak devam eden yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin bilgiler verdi.

"YURT GENELİNDE 1 HAFTA ETKİLİ OLACAK"

Çelik, yağışlı havaların devam edeceğini belirterek, “1 aydır ülkemizin genelinde özellikle iç kesimlerde etkili olan yağışlar 1 hafta daha yurt genelinde etkili olacak diyebiliriz. Özellikle iç ve kuzeydoğu bölgelerimiz bu yağışlardan daha fazla etkilenecek” dedi.

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Yalnızca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış beklentileri olmadığını kaydeden Çelik, Marmara Bölgesi’nin batısı ve Kıyı Ege’nin diğer bölgelere göre yağışlardan daha az etkileneceğini söyledi. “Bu yağışlar özellikle İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi’nin tamamı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel, kuvvetli yağışlar şeklinde görülecek” diyen Çelik, bu yağışların tamamının gök gürültülü sağanak yağış şeklinde kısa sürede yüksek miktar bırakan yağışlar olacağını dile getirdi.
Çelik, “Ayrıca yağış anında dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara sebep olabilir. Bununla birlikte kısa sürede 20 kilogramın üzerinde yağış bırakma ihtimali olduğu için özellikle büyükşehirlerde altyapının biraz daha zorlanacağını söyleyebiliriz. Bu yağışlar özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşamın ilk saatlerinde genellikle biraz daha kuvvetli oluyor” uyarılarında bulundu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Çelik, Ankara’da salı günü için kuvvetli yağış beklediklerini aktararak, “Özellikle il merkezinde güney ve doğusundaki ilçelerde salı günü için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Çarşamba ve perşembe günü de kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Sıcaklıklar 25-26 dereceler civarında” ifadelerini kullandı.

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İstanbul’da yağışların Ankara’ya göre daha az olduğunu vurgulayan Çelik, “Salı ve çarşamba günü için kısa süreli yerel sağanak yağış beklentimiz var ancak İstanbul’daki yağışların kuvvetli olmasını beklemiyoruz. Perşembe günü için İstanbul’da yağış beklentimiz yok” dedi.
Çelik, İzmir’e ilişkin, “İzmir’de ise salı, çarşamba ve perşembe günü hava parçalı az bulutlu olacak. İzmir’deki en yüksek sıcaklıklar 28-30 dereceler civarında seyredecek” bilgilerini verdi.

DEPREM BÖLGESİNDE YER YER YAĞIŞ VAR

Deprem bölgesinin yalnızca batısındaki illerde gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti:
“Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olacak. Kuvvetli bir yağış beklentimiz yok. Ancak kısa sürede olması nedeniyle dikkatli olmakta fayda var. Deprem bölgesinin doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve Malatya çevresinde genellikle parçalı bulutlu hava bekliyoruz. Belki kısa süreli ve yerel yağış geçişleri görülebilir ancak kuvvetli bir yağış beklentimiz yok.” (İHA)

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