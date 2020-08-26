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  4. Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji'den 7 il için sağanak yağış uyarısı

Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji'den 7 il için sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 07:36 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Trakya ile Denizli, Afyonkarahisar, Burdur ve Antalya'nın iç kesimleri sağanak yağışlı. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji'den 7 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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