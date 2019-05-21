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Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:33 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, 1 sanığın tahliye edilmesine, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın dosyası, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan 18. duruşmada, sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı.

Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulunurken, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanıklar bu tedbirin kaldırılmasını istedi.

Taleplerin ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, olay gecesi herhangi bir darbe eylemi içinde bulunmadığının tespiti, tanık beyanları ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tutuklu sanık Adem Çelik'in tahliyesine hükmetti. Çelik hakkında haftada iki gün ikametine en yakın karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri koyan heyet, diğer tutuklu sanıkların tümünün bu halinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz 5 sanık hakkındaki imza atma adli kontrol tedbirini kaldırırken, 1 sanık hakkındaki konutu terk etmeme tedbirini imza atma tedbirine çevirdi.

Dava dosyasını, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderen heyet, duruşmayı 5-6-7-8-9 Ağustos'a erteledi.

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