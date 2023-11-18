Hava kirliliği alarm boyutunda: Yapay yağmur oluşturulacak!

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, Pencap'a bağlı Lahor kentinde artan hava kirliliğiyle mücadele için çeşitli önlemler aldı.

GEREKLİ HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yetkililer, önlemler kapsamında, Lahor'da 28 ve 29 Kasım'da yapay yağmur oluşturulması için gerekli hazırlıkların başladığını açıkladı.

Bu arada, Lahor genelinde tüm okulların cumartesi günleri kapalı olması, çarşı ve pazarların da 15.00’ten sonra açılması kararlaştırıldı.

Pencap'ta 8 Kasım'da, hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu bölgelerde 4 gün tatil ilan edilmişti.

HAVA KALİTESİ "TEHLİKELİ"

Hava kalitesinin değerlerini ölçen İsviçreli teknoloji şirketi IQAir tarafından paylaşılan verilere göre, Pencap eyaletine bağlı Multan'da hava kalitesi değeri 470, Lahor'da ise 214 olarak kayda geçti. Bu değerler, sırasıyla "tehlikeli" ve “çok sağlıksız” kategorilerinde yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) şehirlerdeki hava kalitesi için hazırladığı rehber, PM 2,5 seviyelerinin (çapı 2,5 mikrometreden küçük olan ince partikül madde) metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerektiğini belirtiyor. (AA)





