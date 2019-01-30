Hava Kuvvetleri Komutanlığında 60 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 8 pilot, 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen ve 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ’nün mahrem imamları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki örgüt mensubu askerlerin ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 8 pilot, 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen ve 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.
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