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Hava Kuvvetleri Komutanlığının 108. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "1 Haziran 1911'de kurulan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alan Türk Hava Kuvvetleri, bugün üstün bir hava teknolojisine kavuşmuş ve bu ileri teknolojiyi kullanma kabiliyetine sahip, yüksek eğitimli, nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasında yerini almıştır" - "Türk Hava Kuvvetleri terörle mücadele harekatındaki görevlerinin yanı sıra barışa destek faaliyetleri kapsamında uluslararası alanda üstlendiği görevleri de başarıyla yerine getirmekte ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Haziran 1911'de kurulan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünden ilham alan Türk Hava Kuvvetlerinin bugün üstün bir hava teknolojisine kavuştuğunu, yüksek eğitimli ve nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasında yerini aldığını bildirdi.

Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 108. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, komutanlık mensuplarına seslenen Akar, bir asrı aşan tarihi, nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla asil Türk milletinin semalardaki gururu ve çelikleşmiş ifadesi olan Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 108'inci yılını coşku ve heyecan içinde kutladıklarını belirtti.

Değişim ve dönüşümün her geçen gün hızlandığı, risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı günümüzde, özellikle yakın çevrede yaşanan krizlerin, etkin, caydırıcı ve saygın bir silahlı kuvvetlere sahip olmayı zorunlu kıldığını vurgulayan Akar, "Bu nitelikleri haiz silahlı kuvvetler için de güçlü kara, deniz hava ve uzay gücü şarttır." ifadesini kullandı.

1 Haziran 1911’de kurulan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünden ilham alan Türk Hava Kuvvetlerinin bugün üstün bir hava teknolojisine kavuştuğunu ve bu ileri teknolojiyi kullanma kabiliyetine sahip, yüksek eğitimli, nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasında yerini aldığını bildiren Hulusi Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Sahip olduğu geniş görev yelpazesi ve hassas taarruzda sunduğu eşsiz yetenekleri ile harekat ortamının asli unsurlarından olan ve her koşulda 7 gün 24 saat görev yapabilen Hava Kuvvetlerimiz, yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurları ile uyum içerisinde çalışarak büyük başarılar elde edilmesine önemli katkıda bulunmuştur, bulunmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri terörle mücadele harekatındaki görevlerinin yanı sıra barışa destek faaliyetleri kapsamında uluslararası alanda üstlendiği görevleri de başarıyla yerine getirmekte ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir.

Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 108’inci yıl dönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyor, acil şifalar diliyorum. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz başta olmak üzere, Hava Kuvvetlerimizin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük katkıları olan tüm muvazzaf ve emekli personelini ve onlara sabırla destek veren kıymetli aile fertlerini en içten duygularımla kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

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