Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek! 11 il için sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'i sağanak ve gök gürültülü sağanak konusunda uyardı.

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren 18 Ekim Pazartesi sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklarla Ordu ve Giresun'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.

Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren yerel şekilde kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR SÜRECEK

Kuvvetli yağışların Sinop'ta pazartesi sabah, Ordu ve Giresun'da pazartesi öğlen, Samsun'da pazartesi akşam saatlerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise 19 Ekim Salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI 8 DERECE DÜŞECEK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ekim hava sıcaklıkları tahmin raporunu da yayımladı. Buna göre İstanbul'da hava sıcaklıkları 22 dereceden birden 14 dereceye kadar düşecek. Ani hava sıcaklığı değişimiyle birlikte İstanbul'da yer yer kuvvetli sağanak etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının 17 Ekim Pazar günü en yüksek 18 derece en düşük 14 olması bekleniyor. Gün içerisinde belirli aralıklarla kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da gün ortası saatlerinde sıcaklığın 17 derece seviyesinde, nem oranının en yüksek 80 seviyesinde ve rüzgar hızının da en yüksek saatte 40 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

