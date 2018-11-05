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Hava yastığı hatası nedeniyle arabaları geri çağırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2018 09:27 | Son Güncelleme

Japon otomotiv devi Toyota bugün yaptığı açıklamada hava yastıkları ile ilgili bir sorun nedeniyle dünya çapında yaklaşık 1.6 milyon aracı geri çağırdığını duyurdu. İşte detaylar.

Hava yastığı hatası nedeniyle arabaları geri çağırdı!

Japon otomotiv devi Toyota son dönemde ardı ardına ortaya çıkan geri çağırma haberleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Üç ay gibi kısa bir sürede dünya çapında iki büyük geri çağırım yapan şirket bugün bunlara bir yenisini ekledi. Bugün yapılan açıklama ile dünya çapında 1.6 milyonun üzerinde araç servislere geri çağrıldı. Bu açıklamadan hemen sonra şirketin Tokyo Borsası’ndaki hisseleri % 0,59 düşüş gösterdi ve bugünü düşük seviyelerde kapattı.

Eylül ayında potansiyel yangın riski nedeniyle dünya çapında bir milyondan fazla Prius ve C-HR hibrid araç için geri çağırma kampanyası başlatan Toyota, Ekim ayında ise tam 2.4 milyon aracı hibrid sistemlerindeki arıza nedeniyle geri çağırdı. Son üç aydaki üçüncü büyük geri çağırma ise bugün geldi.

Söz konusu 1.6 milyon aracın hangi modelleri kapsadığı ve hangi tarihler arasında üretildiği ve hangi ülkelerde bulunduğu hakkında elimizde henüz net bir veri yok. Ancak bu araçlar arasında Corolla ve Avensis gibi hacimli modellerin olduğu biliniyor. Ayrıca geri çağırım iki kısımdan oluşuyor.

İlk etapta toplamda 1.06 milyon araç servislere geri çağrılacak. Bu araçların yaklaşık 950 bininin Avrupa’da olduğu biliniyor. Hatalı araçların sahipleri araçlarının hava yastığı sisteminin değiştirilmesi için en kısa zamanda bilgilendirilerek en yakın yerel Toyota Yetkili Servisi‘ne davet edilecek. Ortalama 1 saat sürecek ücretsiz bir işlemden sonra araçlarını teslim alabilecekler.

İkinci geri çağırma operasyonu ile geri çağrılacak yaklaşık 600.000 aracın yaklaşık yarısının Avrupa’da olduğu biliniyor. Bu araçlar büyük ölçüde daha önce servise geri çağrılmış hatalı araçlardan oluşuyor. Ancak hava yastığı şişirme aparatlarının değişimi için şimdilerde yeniden servise geri dönmeleri gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Toyota teknoloji

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