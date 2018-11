"Havacılık sanayisinin gelişmesi için nitelikli eleman önemli"

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Havacılık alanında ihtiyaç duyulan sanayiyi geliştirmek, elektronik, yazılım ve teknik malzeme üretimi yapmak, bu işleri yapabilecek alanında uzman, nitelikli öğrenciler mezun etmek istiyoruz. Türkiye'de havacılık sanayisinin her alanda gelişmesi için nitelikli eleman büyük önem taşıyor." dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun Üniversitesi olarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlara nitelikli insanlar yetiştirmek istediklerini söyledi.

Ballıca yerleşkesinde bulunan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Sivil Havacılık Yüksekokulunu çok önemsediklerine işaret eden Aydın, üniversite olarak bütün mühendislik ve teknik birimlerini bu yerleşke içinde konuşlandıracaklarını dile getirdi.

Son yıllarda havacılık sektörünün hızla büyüdüğünü, sektördeki gelişmelerin ve sunduğu imkanların pilotluk mesleği ile uçak mühendisliğini cazip hale getirdiğini vurgulayan Aydın, "Her yıl dünyada 20 bin, Türkiye'de ise bin pilota ihtiyaç duyuluyor. Üniversite olarak havacılık sanayisinin her alanına nitelikli eleman kazandırmayı amaçlıyoruz. Havacılık alanında ihtiyaç duyulan sanayiyi geliştirmek, elektronik, yazılım ve teknik malzeme üretimi yapmak, bu işleri yapabilecek alanında uzman, nitelikli öğrenciler mezun etmek istiyoruz. Türkiye'de havacılık sanayisinin her alanda gelişmesi için nitelikli eleman büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.