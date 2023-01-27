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  4. Havada büyük panik! Kabin memuruna saldırdı, THY uçağı acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Kabin memuruna saldırdı, THY uçağı acil iniş yaptı

27.01.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den sınır dışı edilerek ülkesi Tunus'a gönderilen yolcu, Türk Hava Yolları (THY) uçağında kabin memuruna saldırdı. Olay üzerine uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaparken, Tunuslu yolcu gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

Havada büyük panik! Kabin memuruna saldırdı, THY uçağı acil iniş yaptı

Türkiye'den sınır dışı edilen Tunuslu yolcu ülkesine gönderilmek üzere saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan Türk Hava Yolları'na ait (THY) TK-661 sefer sayılı uçağa bindirildi. Uçağın kalkışından kısa bir süre sonra yolcu, kabin memura saldırdı. Kabin memurunun yüzüne darbe almasının ardından uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş izin istedi.

Olay nedeniyle uçağın kapısına polis ekipleri yönlendirildi. Uçağın, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından Tunuslu yolcu gözaltına alındı. Yüzüne darbe alan kabin memuru hastaneye götürüldü.

Tunuslu yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından tekrardan yakıt alan uçak gecikmeli olarak tekrar Tunus’a gitmek için saat 11.55’te tekrardan havalandı.

DHA

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