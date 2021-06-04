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Havalar ne zaman ısınacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için Meteoroloji tahminleri...

04.06.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz birkaç hafta havaların soğuması vatandaşın ilgisini çekti. Mayıs ve Haziran aylarında böyle bir hava değişiminin yaşanması dikkatleri çekerken, vatandaşlar da havaların ne zaman ısınacağını merak ediyor. Özellikle Marmara Bölgesi’nde havalar şu an için mevsim normallerinin altında seyrediyor. Peki havalar ne zaman ısınacak?

Havalar ne zaman ısınacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için Meteoroloji tahminleri...

Yaz aylarına girilmesi ile beraber hala soğuk olan vatandaşları telaşlandırdı. Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının 2 – 4 derece arasında seyretmesi ise oldukça dikkat çekti. Özellikle şiddetli yağmurlar ile sel riskinin oluşması halkı bir hayli korkuttu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde havalar ne zaman düzelecek? İşte meteoroloji tahminleri…

HAVALAR BİR SÜRE DAHA SOĞUK

yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NE ZAMAN ISINACAK?

yağmur

Meteoroloji uzmanları, sıcak havaların önümüzdeki haftadan (7 Haziran 2021) itibaren kendini göstereceği ve hava sıcaklıklarının artacağını belirtiyor.

İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İSTANBUL

ANKARA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

ANKARA

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İZMİR

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