Havalar ne zaman ısınacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için Meteoroloji tahminleri...

Yaz aylarına girilmesi ile beraber hala soğuk olan vatandaşları telaşlandırdı. Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının 2 – 4 derece arasında seyretmesi ise oldukça dikkat çekti. Özellikle şiddetli yağmurlar ile sel riskinin oluşması halkı bir hayli korkuttu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde havalar ne zaman düzelecek? İşte meteoroloji tahminleri…

HAVALAR BİR SÜRE DAHA SOĞUK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji uzmanları, sıcak havaların önümüzdeki haftadan (7 Haziran 2021) itibaren kendini göstereceği ve hava sıcaklıklarının artacağını belirtiyor.