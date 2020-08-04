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Havalimanı görevlisi ve oğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 16:41 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çardak ilçesinde bulunan havalimanında bir güvenlik görevlisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Korona testi pozitif çıkan görevli ile birlikte aynı vardiyada görevli bulunan 21 personelin 14 günlük karantinaya alındığı öğrenildi.

Havalimanı görevlisi ve oğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Edinilen bilgiye göre, Denizli Çardak Havalimanı’nda görevli güvenlik personeli H.Ş.’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. H.Ş.'nin, rahatsızlanan oğlunu yüksek ateş şikayeti ile hastaneye götürdüğünde uygulanan testte çocuğunun ve kendisinin pozitif çıktığı belirtildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE OĞLU KARANTİNADA

H.Ş., oğlu, aile üyeleri hastanede karantinaya alınırken, aile üyelerinin temasta bulunduğu kişilere de test uygulandı.

21 GÜVENLİK PERSONELİ DE KARANTİNAYA ALINDI

H.Ş.’nin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine aynı vardiyada görevli olduğu 21 güvenlik personelinin 14 günlük karantinaya alındığı öğrenildi. Öte yandan, havalimanında görevli tüm personele koronavirüs testi uygulandığı belirtildi.

(İHA)

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