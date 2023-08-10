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    4. Havalimanı tarzı tepkilere neden oldu! Uçağa binmesine izin verilmedi... Üzerini değiştirmesini istediler

    Havalimanı tarzı tepkilere neden oldu! Uçağa binmesine izin verilmedi... Üzerini değiştirmesini istediler

    10.08.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Kine Chan, Brezilya’daki Navegantes Havalimanı’nda ilginç tarzıyla gündem yaratmayı başardı. Fenomen isim siyah bikini takımı, turkuaz peruk ve sandalet kombiniyle uçağa binmek istedi. Ancak güvenlikler kıyafetini değiştirmesi gerektiğini söyleyerek fenomen ismi uçağa almadı.

    Sosyal medya fenomeni Kine Chan davetli olduğu bir etkinliğe geç kalmamak için Cyberpink anime serisinden kurgusal karakter Rebbecca gibi giyinerek havalimanına geldi. Ancak güvenlik görevlileri Chan’ın kıyafetinin uçak kurallarına uygun olmadığını söyleyerek onu uçağa almadı. Fenomen isi o anları sosyal medya hesabından, “Bu hafta sonu çok sinir bozucu bir durum oldu” notuyla takipçileriyle paylaştı.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ TOPLADI

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    Sosyal medyada 600 bini aşkın takipçisi bulunan Chan olayı, “Bir etkinlik için Navegantes Havalimanı’nda Rebecca kostümüyle uçağa binmeye çalıştım. Geç kalabileceğimi zaten biliyordum, bu yüzden zaman kaybetmemek ve doğruca etkinliğ gidebilmek için giyindim. Üzerimdeki kıyafetin uygun olmadığı ve değiştirmem gerektiği söylendi. Bir etkinliğe gideceğimi açıkladım ama beni kabul etmediler” sözleriyle anlattı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımın sonrasında Chan hayranlarından beklediği desteği göremedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Seni seviyorum ama bunun üzerine bir elbise giyebilir ve sonrasında kolayca çıkartabilirdin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Haklılar. Bu şekilde uçağa binemezsin” yorumunu ekledi.

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