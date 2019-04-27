HABER

Havalimanında tepki çeken olayın tanığı oyuncu Balbal, o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:11 | Son Güncelleme

 İSTANBUL-Bodrum seferini yapan yolcu uçağının rötar yapması üzerine bir yolcunun hakarete varan tepkisine şahitlik eden dizi oyuncusu Serkan Balbal, "O anlarda herkes olayın ne kadar terbiyesizce olduğunun farkındaydı" dedi.

BODRUM, (Muğla), (DHA) - İSTANBUL-Bodrum seferini yapan yolcu uçağının rötar yapması üzerine bir yolcunun hakarete varan tepkisine şahitlik eden dizi oyuncusu Serkan Balbal, "O anlarda herkes olayın ne kadar terbiyesizce olduğunun farkındaydı" dedi.

Olay geçen perşembe günü akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda yaşandı. İstanbul'dan Milas Bodrum Havalimanı'na gelecek olan yolcular, binecekleri uçağın rötar yapması üzerine yer hizmeti veren personele tepki gösterdi. F.F.E. isimli bir kadın yolcunun ise, yer hizmetlerindeki kadın görevli T.S.'ye hakarete varan tepkisi başka bir yolcu tarafından görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı. Aynı uçakla İstanbul'dan Bodrum'a gelen ve yaşananlara tanıklık eden oyuncu Serkan Balbal, görüntüleri izleyen herkesin tepkisini çeken olayı anlattı. Geçen perşembe günü saat 17.00 uçağıyla, yeni yapılan İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gelmek üzere beklediklerini belirten Balbal, "Sanırım, saat 16.40 civarıydı. Bağırışlar duyduk. Ben, eşim ve oğlum, boarding kapısının orada oturuyorduk. Kavga var sandık. Uçağın kalkış saatine 20 dakika vardı. Olayın uçak tepkisi olduğunu zannetmedik. Fakat sonra baktık ki iş değişiyor bayağı ağır hakaretlere dönmeye başlıyor. Ben bu arada eşime dedim ki 'Gidip, bakayım bu olaya müdahale edeyim.' Çünkü herkes izliyordu o anda. Gittim, 'Hanımefendi neden bağırıyorsunuz, daha 20 dakika var. Bu yaptığınız ayıp, niye yükleniyorsunuz kıza' dedim. O anda bir sustu, tabii birkaç kişi daha bize destek verdi. O anlarda herkes olayın ne kadar terbiyesizce olduğunun farkındaydı. Oradaki o hanımefendi baktık ağlıyor, üzüldük açıkçası. Daha sonra havalimanı polisini çağırdık" dedi.

Serkan Balbal, tüm bu yaşanılanlardan sonra kadın yolcunun hiçbir şey olmamış gibi aynı uçakla yolculuk ettiğini görünce şaşırdığını söyledi.

PARTNERCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorularCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular
Boz ayı yavrusunu evinde besliyorBoz ayı yavrusunu evinde besliyor
İzmir’de ekmeğe zam geldi, pide fiyatları belirlendiİzmir’de ekmeğe zam geldi, pide fiyatları belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Ankara'da dev operasyon! Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.