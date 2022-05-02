Havaya aldırmayıp akın ettiler! Bayramın tadını Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde çıkardılar

Ramazan ayının sona ermesiyle vatandaşlar bayramı kutlamak için deniz kıyılarına akın etti. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili en çok tercih edilen adreslerden oldu. Sahilde denizin tadını çıkaran vatandaşlar havanın kapalı olmasına aldırmadı.

Turizmin başkenti Antalya’da bayram hareketliliği başladı. Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde yağışın beklendiği kentte hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkarken, nem oranıysa yüzde 85 olarak kayıtlara geçti.

Havanın kapalı olmasına karşın, vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlarsa sahilde piknik yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terası varyantlardan manzarayı fotoğrafladı.

Sahilde deniz polisi ekipleriyse, oluşabilecek olumsuzluklara karşın sık sık devriye attı.

Bayramın geldiğine en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Sahilde denize girenlerin çoğunluğunun küçük yaştaki çocuklar olduğu gözlendi. Deniz girenlerden 12 yaşındaki Umut Yaşar Şengül, bayramın çok güzel geçtiğini belirterek, denize girdiğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. (İHA)





