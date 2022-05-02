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Havaya aldırmayıp akın ettiler! Bayramın tadını Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde çıkardılar

02.05.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kentte havanın kapalı olması deniz keyfine engel olmadı. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sahilde görülen yoğunluk kameralara yansıdı.

Ramazan ayının sona ermesiyle vatandaşlar bayramı kutlamak için deniz kıyılarına akın etti. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili en çok tercih edilen adreslerden oldu. Sahilde denizin tadını çıkaran vatandaşlar havanın kapalı olmasına aldırmadı.

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Turizmin başkenti Antalya’da bayram hareketliliği başladı. Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde yağışın beklendiği kentte hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkarken, nem oranıysa yüzde 85 olarak kayıtlara geçti.

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Havanın kapalı olmasına karşın, vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlarsa sahilde piknik yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terası varyantlardan manzarayı fotoğrafladı.

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Sahilde deniz polisi ekipleriyse, oluşabilecek olumsuzluklara karşın sık sık devriye attı.

Bayramın geldiğine en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Sahilde denize girenlerin çoğunluğunun küçük yaştaki çocuklar olduğu gözlendi. Deniz girenlerden 12 yaşındaki Umut Yaşar Şengül, bayramın çok güzel geçtiğini belirterek, denize girdiğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. (İHA)

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