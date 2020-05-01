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HAVELSAN'dan Zoom'a yerli rakip: Havelsan Diyalog

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2020 11:53 | Son Güncelleme

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay resmi Twitter hesabı üzerinden bazı açıklamalar yaptı. Atalay, HAVELSAN diyalog adında yerli bir video konferans çözümü üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Yani Zoom, Google Meet ve Skype'a yerli çözüm yolda.

HAVELSAN'dan Zoom'a yerli rakip: Havelsan Diyalog

Koronavirüs nedeniyle birçok insan işlerini hatta buluşmalarını video konferans uygulamaları aracılığıyla yapıyor. Bu anlamda Zoom, Google Meet ve Skype gibi uygulamalar öne çıkıyor. Hatta Zoom koronavirüs pandemisi süresince en çok trafiği artan uygulamalardan biri. Ancak uygulama ne kadar popüler olsa da bazı güvenlik sorunlarıyla ve saldırılarıyla gündeme geldi. Bu da kullanıcıların gözünde onun güvenilirlik puanının düşmesine neden oldu. Tam da birçok insan güvenilir bir görüntülü görüşme uygulaması arayışındayken, birçok öğretmen öğrencilerine ders verebilmek için Zoom yerine alternatif çözümler arıyorken HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay'dan bir müjde geldi.

YERLİ VE MİLLİ HAVELSAN DİYALOG ÇOK YAKINDA

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Atalay, Google Meet'in ücretsiz olduğuna dair bir haberi RT'leyerek, 'Dünyanın verisi Zoom ile Çin'e gitmesin, ABD'ye gitsin diye Google'dan ücretsiz Meet.' ifadelerini kullanarakk kişisel verilerin güvenliğine vurgu yaptı. Atalay'ın tweet'ini bununla da bitmedi. HAVELSAN Genel Müdürü 'Yerlisi olmazsa olmaz' diyerek yerli video konferans çözümü HAVELSAN Diyalog'un çok yakında geleceğini duyurdu.

ULUSAL GÜVENLİK ZAFİYETİNE İZİN VERİLMEYECEK

HAVELSAN Diyalog hakkında henüz detaylı bir bilgi yok. Fakat Atalay'ın tweet'ine bakılırsa HAVELSAN Diyalog, ulusal güvenlik zafiyetine izin vermeyecek, dolayısıyla Zoom ve Google Meet'e karşı ulusal güvenlik açısından önemli bir rakip doğacak. Hem de bu rakip yerli ve milli olacak.

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