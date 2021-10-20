Havlu ve battaniyeleriniz ilk günkü gibi yumuşacık olacak! İşte ipuçları...

Havlu ve battaniyelerinizi temizlerken ve kuruturken bazı teknikler kullanmanız gerekir. Bu sayede battaniyeleriniz ve havlularınız yumuşacık bir hissiyat vermeye devam eder. Özellikle kurutma aşamasında sertleşmesi mümkün olan havlu ve battaniyeler, eskisi kadar memnun etmemeye başlar. Bunu değiştirmek için yapmanız gereken şeyler oldukça basit. Sizin için bu konuda birçok farklı kaynaktan faydalanarak bir liste hazırladık. İşte havlu ve battaniyeleri yumuşak tutmanız için yapmanız gereken şeyler...

YIKAMA YÖNTEMİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN

Havlu ve battaniyelerini yıkama tarzınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Yıkama talimatlarını inceleyerek kendi kullandığınız yöntemle kıyaslama yapabilirsiniz. Yıkama talimatlarında belirtilen ısıdan daha yüksek bir ısıda yıkama işlemi gerçekleştiriyorsanız, havlu ve battaniyeler sertleşmeye başlayabilir.

Gereğinden fazla çamaşır deterjanı eklemek havlu ve battaniyelerin sertleşmesine neden olabilir. Eklediğiniz çamaşır miktarına uygun bir şekilde deterjan eklediğiniz takdirde havlu ve battaniyeler sertleşmez.

Havlu ve battaniyeleri diğer çamaşırlardan ayrı olarak, makineyi fazla doldurmadan yıkamanız gerekir.

Çamaşır makinesinde yumuşatıcı ürünlerini kullanarak battaniye ve havlularınızın yumuşak yapısını geri kazanabilirsiniz.

Kireçli şebeke suları havlulara zarar verebilir. Havlularda bulunan lif yapısı kireçten dolayı bozulur ve yıpranır. Çamaşır makinenizde kireç önleyici kullanarak kirecin etkilerinin önüne geçebilirsiniz.

KURUTMA RUTİNİNİZE DİKKAT EDİN