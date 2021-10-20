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Havlu ve battaniyeleriniz ilk günkü gibi yumuşacık olacak! İşte ipuçları...

20.10.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banyoda ve mutfakta sık sık kullanılan havluların yumuşacık olması istenir. Ayrıca battaniyelerin de yumuşak ve sıcak bir yapıda olması tercih edilir. Fakat havlu ve battaniyeler yıkandıktan sonra sert bir dokuya sahip olabilir. İlk günkü yumuşak dokusunu kaybetmeye başlayan havlu ve battaniyelerin sertleşmemesi için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Gelin, birlikte inceleyelim.

Havlu ve battaniyeleriniz ilk günkü gibi yumuşacık olacak! İşte ipuçları...

Havlu ve battaniyelerinizi temizlerken ve kuruturken bazı teknikler kullanmanız gerekir. Bu sayede battaniyeleriniz ve havlularınız yumuşacık bir hissiyat vermeye devam eder. Özellikle kurutma aşamasında sertleşmesi mümkün olan havlu ve battaniyeler, eskisi kadar memnun etmemeye başlar. Bunu değiştirmek için yapmanız gereken şeyler oldukça basit. Sizin için bu konuda birçok farklı kaynaktan faydalanarak bir liste hazırladık. İşte havlu ve battaniyeleri yumuşak tutmanız için yapmanız gereken şeyler...

YIKAMA YÖNTEMİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN

  • Havlu ve battaniyelerini yıkama tarzınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Yıkama talimatlarını inceleyerek kendi kullandığınız yöntemle kıyaslama yapabilirsiniz. Yıkama talimatlarında belirtilen ısıdan daha yüksek bir ısıda yıkama işlemi gerçekleştiriyorsanız, havlu ve battaniyeler sertleşmeye başlayabilir.

  • Gereğinden fazla çamaşır deterjanı eklemek havlu ve battaniyelerin sertleşmesine neden olabilir. Eklediğiniz çamaşır miktarına uygun bir şekilde deterjan eklediğiniz takdirde havlu ve battaniyeler sertleşmez.

  • Havlu ve battaniyeleri diğer çamaşırlardan ayrı olarak, makineyi fazla doldurmadan yıkamanız gerekir.

  • Çamaşır makinesinde yumuşatıcı ürünlerini kullanarak battaniye ve havlularınızın yumuşak yapısını geri kazanabilirsiniz.

  • Kireçli şebeke suları havlulara zarar verebilir. Havlularda bulunan lif yapısı kireçten dolayı bozulur ve yıpranır. Çamaşır makinenizde kireç önleyici kullanarak kirecin etkilerinin önüne geçebilirsiniz.

KURUTMA RUTİNİNİZE DİKKAT EDİN

  • Çamaşır makinesine attığınız havlu ve battaniyeleri kuruması için uzun süre dışarıda tutuyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda uzun süre güneşe maruz kalan havlu ve battaniyeler sertleşmeye başlayabilir. Kuruduktan hemen sonra içeri alabilirsiniz ya da evin içerisinde uygun bir yerde kurutabilirsiniz.

  • Havlu ve battaniyelerinizi kurutma makinesinde kurutuyorsanız yüksek ısılardan ve uzun süreli programlardan kaçınmanız gerekebilir.

  • Kurutma makinesine koyduğunuz havlu ve battaniyelerle beraber tenis topu ekleyebilirsiniz. Tenis topu sayesinde havlu ve battaniyelerin etrafında daha fazla hava yer alır. Böylelikle daha hızlı kuruyan havlu ve battaniyeler yumuşak dokularını korur.
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