Havlu ve battaniyeleriniz ilk günkü gibi yumuşacık olacak! İşte ipuçları...

Havlu ve battaniyelerinizi temizlerken ve kuruturken bazı teknikler kullanmanız gerekir. Bu sayede battaniyeleriniz ve havlularınız yumuşacık bir hissiyat vermeye devam eder. Özellikle kurutma aşamasında sertleşmesi mümkün olan havlu ve battaniyeler, eskisi kadar memnun etmemeye başlar. Bunu değiştirmek için yapmanız gereken şeyler oldukça basit. Sizin için bu konuda birçok farklı kaynaktan faydalanarak bir liste hazırladık. İşte havlu ve battaniyeleri yumuşak tutmanız için yapmanız gereken şeyler...
Havlu ve battaniyelerini yıkama tarzınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Yıkama talimatlarını inceleyerek kendi kullandığınız yöntemle kıyaslama yapabilirsiniz. Yıkama talimatlarında belirtilen ısıdan daha yüksek bir ısıda yıkama işlemi gerçekleştiriyorsanız, havlu ve battaniyeler sertleşmeye başlayabilir.
Gereğinden fazla çamaşır deterjanı eklemek havlu ve battaniyelerin sertleşmesine neden olabilir. Eklediğiniz çamaşır miktarına uygun bir şekilde deterjan eklediğiniz takdirde havlu ve battaniyeler sertleşmez.
Havlu ve battaniyeleri diğer çamaşırlardan ayrı olarak, makineyi fazla doldurmadan yıkamanız gerekir.
Çamaşır makinesinde yumuşatıcı ürünlerini kullanarak battaniye ve havlularınızın yumuşak yapısını geri kazanabilirsiniz.
Çamaşır makinesine attığınız havlu ve battaniyeleri kuruması için uzun süre dışarıda tutuyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda uzun süre güneşe maruz kalan havlu ve battaniyeler sertleşmeye başlayabilir. Kuruduktan hemen sonra içeri alabilirsiniz ya da evin içerisinde uygun bir yerde kurutabilirsiniz.
Havlu ve battaniyelerinizi kurutma makinesinde kurutuyorsanız yüksek ısılardan ve uzun süreli programlardan kaçınmanız gerekebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum