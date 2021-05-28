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Havuz ve hamamlar 1 haziranda açılacak mı, ne zaman açılacak?

28.05.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 haziran’da açıklanması beklenen normalleşme takvimi ile havuz ve hamamlar da açıklanacak mı? sorusuna yanıt aranıyor. Kısıtlamaların başladığı andan itibaren temasın yüksek olduğu alanlardan olan havuz ve hamamlar geçici olarak faaliyetlerine ara vermişti. Peki beklenen yeni normalleşme kararlarıyla havuz ve hamamlar açılacak mı? İşte, ayrıntılar...

Havuz ve hamamlar 1 haziranda açılacak mı, ne zaman açılacak?

17 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan yeni normalleşme kararları 1 Haziran’da uygulanmaya başlayacak. Salgın önlemleri kapsamında hamam, sauna, lunapark, sinema salonları gibi işletmeler faaliyetlerine geçici olarak ara vermişti. 1 Haziran’da açıklanması beklenen yeni kararla havuz ve hamamların da açılması bekleniyor. İşte, detaylar...

HAVUZ VE HAMAMLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından gözler havuz ve hamamların açılıp açılmayacağına ilişkin karara çevrildi. Kademeli normalleşme kararlarının uygulanacağı takvim planı daha önce duyrulmuştu. Ancak, havuz ve hamamların akıbeti hakknda İçişleri Bakanlığı’ndan henüz net bir açıklama yapılmadı.

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koronavirüs (Covid-19)

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