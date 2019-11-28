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Havuza düşen otomobilde boğularak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 16:43 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobil ile havuza düşen 3 çocuk annesi kadın boğularak hayatını kaybetti.

Havuza düşen otomobilde boğularak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkisinde meydana geldi. Sürücü Bünyamin Şenol, içerisinde eşi Zeynep Şenol’un da bulunduğu otomobilinden inerek sulama suyu vanasını kapatmak için vananın olduğu yere doğru gitti.

Eğimli yolda bulunan otomobil bir anda arkaya doğru gitmeye başladı.

Motosikletiyle olay yerinden geçen bir vatandaş durumu fark edip yardım için defalarca hamle yaptıysa da başarılı olamadı.

Otomobil içindeki kadınla birlikte yol kenarında bulunan içi su dolu sulama havuzuna düştü. Tüm çabalara rağmen 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Zeynep Şenol hayatını kaybetti.

Otomobil havuza düştü, içindeki kadın hayatını kaybetti

Tüm çabalarının yetersiz kaldığını ifade eden motosiklet sürücüsü Mehmet Ünlü, "Araba kaçtı, ulaşamadık, ulaştıktan sonara da havuza düştü. Havuzun içindeki çabamızda yeterli olmadı, kurtaramadık"dedi.

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Zeynep Şenol’un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp kurumuna gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)


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Mersin Erdemli boğularak hayatını kaybetti

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