Havyarın faydaları ve zararları nelerdir? Havyar nasıl tüketilir?

Bu balıklar Hazar Denizi'nde yetişen dişi mersin balığı ve çiroz balığıdır. Sağlık için birçok faydası bulunan havyarın tüketiciye yüksek fiyattan ulaşmasının sebebi, üretiminin oldukça zahmetli olmasıdır. Havyarın üretimi için öncelikli olarak mersin balığı ya da çiroz balığı çok dikkatli bir şekilde avlanır, sonrasında canlı olarak karınları yarılıp yumurtaları alınır ve tekrar dikilerek denize atılır. Böylece sayıları azalmış olan bu balıklardan 3-4 kez yumurta alınabilir. Bu balıkları yakalama aşamasında dikkatli olunmalıdır, aksi halde balık zehir salarak yumurtasını zehirle kaplar ve kullanılamaz hale getirir. Yüksek düzeyde dikkat gerektirdiğinden, üretim sürecinden ve bu değerli balıkların az bulunmasından dolayı havyar fiyatları yüksektir.

Beyaz, kırmızı ve siyah olmak üzere 3 farklı çeşidi bulunan havyarın siyah çeşidinin en kalitelisi olduğu söylenebilir. En kaliteli havyarların Rusya ve İran'da bulunduğu bilinirken, en iyi havyarı yiyebilmek için kış mevsimini beklemekte fayda vardır.

Havyarın Kalorisi Ve Besin Değeri

Miktar: 100 gram

Kalori (kcal): 262

Yağ (g): 15

Karbonhidrat (mg): 3,3

Protein (g): 26,9

Havyarın Faydaları

Mineral, vitamin ve diğer besinler bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan havyar, vücut sağlığı için oldukça yararlıdır.

1. Zengin vitamin içerir

İçerisinde bulunan A, C, E vitaminleri ile havyar oldukça zengin bir vitamin deposudur. Bu vitaminler kişinin daha sağlıklı gelişim göstermesine yardımcı olurken, hücre zarında oluşabilecek bozulmaların da önüne geçilmesini sağlamıştır. Ayrıca içerisinde bulunan vitamin miktarı, havyar bir çorba kaşığı kadar tüketildiği takdirde günlük vitamin ihtiyacını karşılar. Bu durum soğuk algınlığı, grip vb. hastalıklara yakalanmanın önüne geçer.

2. Temel yağlar açısından zengin

İçerisinde bulunan omega 3 ve diğer temel yağlar açısından zengin bir içeriğe sahip olan havyar, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Özellikle kaliteli havyar arasına alınan siyah havyarın, günlük ihtiyaç duyulan temel yağın 1000 miligramını içerdiği bilinir.

3. Zengin mineral içerir

Vücut için oldukça önemli bir etkiye sahip olan mineraller, havyarın içerisinde bolca bulunur. Özellikle soğuk algınlığına iyi gelen çinko minerali havyar içerisinde bolca bulunur. Çinko sayesinde mikroplara karşı antikor üretimi sağlandığından vücut virüslere karşı dirençli olacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki günde 75 miligramdan fazla çinko tüketimi bağışıklık sistemine faydadan çok zarar verecektir.

4. Beyni geliştirir

İçerisinde bulunan B12 vitamini aracılığı ile havyar, zihnin daha aktif, dinç ve daha üretken bir yapıda olmasını sağlarken, beyin gelişiminde de önemli bir paya sahiptir. Düzenli havyar tüketimi alzheimer rahatsızlığının önüne geçilmesine yardımcı olduğu gibi bu rahatsızlığın etkilerini de hafifletir. Bu nedenle özellikle 40 yaşından itibaren düzenli havyar tüketimi alzheimer hastalığına karşı önlem alınmasına yardımcı olacaktır.

5. Cinsel gücü arttırır

Enerji verici özelliği ile bilinen havyar, doğal afrodizyak etki uyandıran besinlerden birisidir. Özellikle yaşlı erkeklerin cinsellik sorunlarının çözülmesine yardımcı olur. Siyah havyarın sperm sayısını arttırarak kaliteli sperm üretimine yardımcı olur. Havyarın cinsel istek arttırıcı ilaçların içerisine de atıldığı bilinir.

6. Cilde iyi gelir

İçeriği sayesinde havyar cilt kırışıklıklarına karşı savaşır. Kırışıklıklara karşı savaşını ise içerisinde bulunan A vitaminin deri ve mukozalardaki epitel dokunun dayanıklılığını arttırarak cilt yenileyici özelliği aracılığıyla gerçekleştirir. Cildin parlak ve sağlıklı bir görünüm kazanmasına da yardımcı olur. Havyarın bu özelliğinden birçok kozmetik firmasının yararlandığı ve ürettikleri krem ve diğer kozmetik ürünlerinin yapımında havyar kullandıkları bilinir. Vücudun her bölgesinde kullanılabilen havyar, açık yaraların iyileştirilmesi için de doğal bir tedavi yöntemidir.

7. Gece körlüğünü engeller

Özellikle yetersiz ışık ortamında görme problemi yaşayan ya da görme duyusunu tamamiyle kaybeden hastalar için önerilen besinlerden birisi de havyardır. İçerisinde bulundurduğu retinol aracılığıyla gece körlüğünün önüne geçerek görme uyumunun sağlanmasına yardımcı olduğu gibi görme duyusunu da korur.

8. Halsizliğe karşı mücadelecidir

İçerisinde bulunan zengin protein ve mineraller sayesinde havyar, halsizlik ve yorgunluk karşısında etkilidir. Özellikle sürekli halsizlikle karşı karşıya kalan kişilerin havyar tüketmesi, bu yorgunluğun giderilmesine ve enerjilerini korumalarına yardımcı olur. Ayrıca havyar, özellikle egzersiz yapan kişilere enerji içeceklerinin verebileceği enerjiyi çok daha sağlıklı bir şekilde sağlar.

Havyar Nasıl Tüketilir?

Vücut sağlığı açısından oldukça faydalı olan havyarın birbirinden farklı tüketim şekilleri bulunur.

En çok tercih edilen havyar tüketim şekillerinden birisi 1 adet yumurta, 100 gr siyah havyar, bir tatlı kaşığı tereyağı karışımından oluşur. Bu karışım için öncelikli olarak yumurta ve tereyağı karıştırılır ve üzerine havyar eklenir. Bu karışımı ister ekmeğinize sürerek, ister havyar kaşıkları içerisinde, isterseniz de balık yanında zeytin soğan ve limon eşliğinde yiyebilirsiniz.

Tariflerden diğeri ise 100 gram havyar, 150 ml zeytinyağı ve yarım çay bardağı limon suyu karışımından oluşur. Bu karışımın gerçekleştirilmesi için öncelikli olarak havyarların mutfak robotu içerisinde 5 dakika kadar karıştırılması, ardından yavaşça zeytinyağı ve limon suyunun yavaş yavaş eklenerek çırpılması gerekir. Bu karışım ekmeklere sürülerek tüketilebileceği gibi balık yanlarında da servis edilebilir.

Havyarın kızartılarak tüketilmesi de mümkündür. Bunun için 300 gram siyah havyar, 2 çorba kaşığı un, tuz, sıvı yağ yeterli olacaktır. Yıkanıp süzülen siyah havyar, zarlarından çıkartılarak tuzlu una bulanır ve kızartılır.

Havyar tüketmek isteyen kişilerin havyarı en taze balıkçılarda bulabileceklerini söylemek mümkündür. 100 lira ile 2500 lira arasında değişen fiyatlarının olduğu söylenebilir. Havyarın fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının sebebi ise üretimdeki zorluğu ve bulunurluğunun zorluğudur. Havyarın daha ucuza ve daha taze alınabileceği yerler ise sahil kasabalarında bulunan balıkçılar olarak gösterilebilir. Havyarı balıkçılar dışında marketlerden konserve halinde alabilmeniz de mümkündür.

Havyarın Zararları