Hawaii'de nesli tükenmekte olan fok balığına dokundu, bedeli ağır oldu

ABD'li yetkililer, sosyal medyada bir kadının nesli tükenmekte olan Hawaii fokuna dokunmasının ardından soruşturma başlattı ve çifti para cezasına çarptırdı.

Olayın ardından yerel bir televizyona konuşan çift, ''Çok üzgünüz. Hawaii'yi ve kültürünü seviyoruz. Kimseyi gücendirmek istemedik'' şeklinde konuştular.

HAPİS YA DA PARA CEZASI VERİLİYOR

Eyalet ve federal yasalar uyarınca bir Hawaii fokuna dokunmak veya taciz etmek, beş yıla kadar hapis veya 50 bin dolar. Ancak çift için para cezası uygulandı.

TikTok ve diğer sosyal medyada yayınlanan bir video ile kadına ulaşan yetkililer, Kuzeybatı Hawaii Adaları'nda tahmini 1.100 Hawaii foku yaşadığını kaydetti.



