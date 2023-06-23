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  4. Hayal Köseoğlu tarzıyla beğeni topladı! Göğüslerini kapatan crop ile iddialı pozlar

Hayal Köseoğlu tarzıyla beğeni topladı! Göğüslerini kapatan crop ile iddialı pozlar

23.06.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre beden dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumia'yla mücadele ettiğini açıklamasıyla dikkat çeken oyuncu Hayal Köseoğlu son pozlarıyla beğeni topladı. Güzel oyuncu göğüslerini kapatan crop ve pantolon kombiniyle hayranlarından tam not aldı.

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, Mahkum, Mucize Doktor, 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarla tanınan Hayal Köseoğlu, hastalık itirafıyla gündem olmuştu.

Bir pozunu paylaşan oyuncu "Üzerimde akrilik boyayla 'eating disorders are not cool' yazıyor (yeme bozuklukları havalı değildir). Çünkü ne kadar inkar etsek de 'bugün hiçbir şey yemedim ya' demenin sapkın bir karizması olan bir dünyada yaşıyoruz. Kendim uzun süre beden dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumia'yla mücadele etmiş bir insan olarak bunu üzerimde taşımak benim için kıymetliydi ve yaptım" demişti.

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Güzel oyuncu Köseoğlu son olarak crop-pantolon kombiniyle fiziğini sergiledi. Göğüslerini kapatan yarım crop'u ile pozlar veren Hayal Köseoğlu'na hayranlarından "Çok güzelsin", "Umarım bir daha hastalık olmaz", "Kendine barışık ol" yorumları geldi.

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