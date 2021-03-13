Hayalet kuşu tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürperden an Kolombiya Magdalena'da bir kadının objektifine yansıdı. Urutau ya da hayalet kuş adı verilen kuş, çitlerin bulunduğu yerde tahta kütüğe tünemiş haliyle dikkat çekti.

Yürüyüş yaptığı esnada gördüğü şeyin önce tahta bir sopa olduğunu düşünen kadın, kuşun kendisine bakıp hareket ettiğini görünce korku dolu anlar yaşadı. Kolombiyalı kadın o durumu şöyle anlatıyor: ''Tamamen hareketsiz duruyor, öne doğru bakıyor, ancak ona yaklaştığımda başını hafifçe hareket ettiriyordu. Göz göze geldiğimiz an ve çığlık attığı an korkunçtu.''

''ELİMİ KALDIRDIM CEVAP OLARAK AĞZINI AÇTI

İlk şoku atlattıktan sonra kuşun fotoğraflarını çeken kadın, ''yaklaştığımda elimi kaldırdım ve cevap olarak ağzını açtı. O yoldan çok kez geçtim ancak bunu daha önce görmemiştim. Orada yaşayanlar çığlığını duyuyormuş ama kendisini en son gören kişi 15 yıl önceymiş'' şeklinde konuşuyor.

Sosyal medyada kuşun fotoğraflarını paylaşan kadına onunla aynı hisleri paylaşan birçok kişi de yorum yaptı. Bir kullanıcı, 'Bu hayatım boyunca gördüğüm en ürkütücü şey' derken bir diğeri 'gözleri vücuduna uymuyor ve kurbağa ağzı varmış gibi görünüyor, çok korkunç' dedi.