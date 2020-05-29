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Hayaller bu kez gerçekleşecek: SpaceX'in Crew Dragon görevinin saati belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 15:26 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in ve NASA'nın 30 Mayıs gününe ertelenen ilk insanlı uçuşunun gerçekleşeceği saat açıklandı. SpaceX'e 'uzaya astronot taşıyan ilk özel şirket' olma unvanı kazandıracak tarihi uçuş, Elon Musk'ın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirecek. Peki SpaceX'in ilk insanlı uçuşu saat kaçta?

Hayaller bu kez gerçekleşecek: SpaceX'in Crew Dragon görevinin saati belli oldu!

Geride bıraktığımız çarşamba günü bir tarihe tanıklık etmek üzere toplanmıştık. Birçok ünlü YouTuber'ın yüz binleri aşan izleyici sayısı ile takip ettiği SpaceX ve NASA'nın Crew Dragon görevi, maalesef çok büyük bir engel ile karşılaştı. ABD'deki hava şartları SpaceX'in ilk insanlı görevine, NASA'nın da 9 yıl aradan sonra gerçekleştireceği ilk insanlı görevine izin vermedi. Crew Dragon kapsülünde fırlatılmak için bekleyen iki astronot Doug Hurley ve Bob Behnken, hava şartlarından dolayı kendilerini Falcon 9 roketine getiren Tesla Model 3'e tekrar binip, 30 Mayıs cumartesi günü tekrar gelmek üzere ayrıldılar. Ancak zaman çabuk geçti ve tarihi uçuşa artık saatler kaldı. Vaktin yaklaşmasıyla birlikte SpaceX Crew Dragon görevinin TSİ saat kaçta gerçekleşeceği de belli oldu.

SPACEX CREW DRAGON GÖREVİ SAAT KAÇTA?

SpaceX, yarın yapılacak fırlatma için yeni bir açıklama yaptı. Şirket, yaptığı açıklamada iki astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak Falcon 9 roketinin 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22:00'da fırlatılacağını duyurdu. Florida'daki Kennedy Uzay İstasyonu'ndaki SpaceX rampasından fırlatılacak olan roket için tüm hazırlıklar ise tamam.

SpaceX Crew Dragon görevi saat kaçta

BOEİNG DE ÇALIŞMALAR YAPIYOR

NASA ve SpaceX ortaklığında yapılacak olan Crew Dragon uçuşu, özel şirketler için çok önemli bir adım olarak görülüyor. Zira Boeing gibi firmalar da SpaceX'i takip ediyor ve NASA ile iş birliğine giderek uzaya astronot taşımak için çalışmalarına devam ediyor. SpaceX ise bu anlamda ilk çalışmalarına 2002 yılında başladı. Şimdi ise çalışmalarının ilk meyvesini almak için 30 Mayıs Cumartesi gününü (yarını) iple çekiyor.

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