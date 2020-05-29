Hayaller bu kez gerçekleşecek: SpaceX'in Crew Dragon görevinin saati belli oldu!

Geride bıraktığımız çarşamba günü bir tarihe tanıklık etmek üzere toplanmıştık. Birçok ünlü YouTuber'ın yüz binleri aşan izleyici sayısı ile takip ettiği SpaceX ve NASA'nın Crew Dragon görevi, maalesef çok büyük bir engel ile karşılaştı. ABD'deki hava şartları SpaceX'in ilk insanlı görevine, NASA'nın da 9 yıl aradan sonra gerçekleştireceği ilk insanlı görevine izin vermedi. Crew Dragon kapsülünde fırlatılmak için bekleyen iki astronot Doug Hurley ve Bob Behnken, hava şartlarından dolayı kendilerini Falcon 9 roketine getiren Tesla Model 3'e tekrar binip, 30 Mayıs cumartesi günü tekrar gelmek üzere ayrıldılar. Ancak zaman çabuk geçti ve tarihi uçuşa artık saatler kaldı. Vaktin yaklaşmasıyla birlikte SpaceX Crew Dragon görevinin TSİ saat kaçta gerçekleşeceği de belli oldu.

SPACEX CREW DRAGON GÖREVİ SAAT KAÇTA?

SpaceX, yarın yapılacak fırlatma için yeni bir açıklama yaptı. Şirket, yaptığı açıklamada iki astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak Falcon 9 roketinin 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22:00'da fırlatılacağını duyurdu. Florida'daki Kennedy Uzay İstasyonu'ndaki SpaceX rampasından fırlatılacak olan roket için tüm hazırlıklar ise tamam.