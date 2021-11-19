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Hayallerdeki iPhone gerçek oluyor! İşte çarpıcı rapor

19.11.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Raporlar, Apple'ın gelecek yıl çıkması beklenen iPhone 14 serisindeki Pro modellerinin USB-C bağlantı noktasına sahip olacağını ortaya koydu. Görünüşe göre USB-C girişli iPhone hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor.

Hayallerdeki iPhone gerçek oluyor! İşte çarpıcı rapor

Android telefon üreticileri USB-C'ye geçmesine rağmen Apple, çok uzun zamandır iPhone modellerinde Lightning girişini kullanıyor. Apple'a özel olan bu bağlantı noktası son zamanlarda büyük tartışma konusu. Çünkü kullanıcılar, Apple'ın iPhone'larda USB-C'yi kullanmasını bekliyor. Birçok kullanıcının hayalinin USB-C'li iPhone olduğu da söyleniyor. Raporlar ise bu hayalin gelecek yıl iPhone 14 serisi ile gerçeğe dönüşeceğini gösteriyor.

iPHONE 14 PRO İLE USB-C BAĞLANTI NOKTASI GELİYOR

Raporlar, Eylül 2022'de gelecek olan iPhone 14 serisinin 6.1 inç iPhone 14, 6.1 inç iPhone 14 Pro, 6.7 inç iPhone 14 Max ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max gibi modellere sahip olacağını ortaya koydu. Ayrıca, çeşitli kaynaklardan iPhone 14 Pro ve Pro Max'in sonunda kullanıcıların hayal ettikleri gibi bir USB-C bağlantı noktası içereceği öğrenildi.

Lightning

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ZAMAN KAYBINI ORTADAN KALDIRACAK

Bilindiği üzere iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max'te bulunan ProRes kayıt özelliği, çok fazla depolama alanı tüketiyor. iPhone 13 Pro ve Pro Max kullanıcıları, ProRes videolarını dışa aktarırken aktarım hızları nedeniyle bu dosyaların aktarılmasında büyük zaman kaybı yaşıyor. Fakat USB-C kullanan 2021 model iPad Pro, veri aktarımını çok kısa sürede gerçekleştirebiliyor. USB-C'nin iPhone'larda kullanılmasıyla birlikte ise aktarım hızının yükseleceği ve zaman kaybının ortadan kaldırılacağı aktarılıyor.

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Raporda ayrıca ABD yönetiminin ve Avrupa Birliği'nin iPhone'lar da dahil olmak üzere gelecekteki tüm cihazların bir USB-C bağlantı noktasına sahip olmasını istediği iddia ediliyor. Şirketler yeni karara uymazlarsa para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.

Yeni iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin bir USB-C bağlantı noktasına sahip olmasına diğer bir gerekçe olarak bu ceza endişesi gösteriliyor.

Apple halihazırda yeni çıkan gelişmiş iPad modellerinde USB-C bağlantı noktasını kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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