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Hayallerinizi süsleyen pürüzsüz cilde ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! İşte evde hazırlayabileceğiniz maskeler...

23.02.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm pürüzlerden arınmış kusursuz bir cilt herkesin hayali. Cildi iyi temizlememek ve bazı dış faktörler bunun önünde büyük bir engel oluşturuyor. İyi bir cilt bakımı ve düzenli olarak uygulayacağınız maskelerle pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Evinizde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz maskelere göz atmaya ne dersiniz?

Hayallerinizi süsleyen pürüzsüz cilde ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! İşte evde hazırlayabileceğiniz maskeler...

Cilt kendini yeniledikçe ölü deriler cilt yüzeyine çıkıyor. Etkili bir cilt bakımı yapılmadığında ise ölü deriler temizlenmediği için pürüzlü bir görünüm oluşuyor. Bunun sonucunda yapılan makyajın cilde oturmaması gibi birçok sorunla karşı karşıya kalınıyor. Çok para vermeden, kolay ulaşılabilir malzemelerle cildinizi pürüzsüzleştiren maskeler yapabilirsiniz. Haydi, tüm pürüzlerden arınmış temiz bir cilt için mutlaka denemeniz gereken cilt maskelerine geçelim.

MUZ VE YOĞURT MASKESİ

  • 1 adet olgunlaşmış orta boy muzu püre kıvamına gelinceye kadar ezin.

  • İçine 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı bal ekleyip karıştırın.

  • Bir fırça yardımıyla maskeyi cildinize eşit bir şekilde sürün.

  • 15-20 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık su ile durulayın.

  • Bu maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

YEŞİL ÇAY MASKESİ

  • 2 yemek kaşığı taze yeşil çay ve 3 yemek kaşığı karbonatı karıştırın.

  • Üzerine 1 yemek kaşığı organik bal ve 1 yemek kaşığı yoğurt ekleyin.

  • Hazırladığınız maskeyi soğuması için 10 dakika buzdolabında bekletin.

  • Temizlenmiş cildinize sürüp 20 dakika bekleyin.

  • Ilık su kullanarak dairesel hareketlerle maskeyi cildinizden çıkarın. Ardından soğuk su ile cildinizi durulayın.

  • Maskeyi haftada 1 kez cildinize uygulayabilirsiniz.

KAHVE MASKESİ

  • Bir kasenin içinde 2 yemek kaşığı öğütülmüş kahve ve 2 yemek kaşığı şekersiz kakao tozunu karıştırın.

  • Üzerine yavaş yavaş 4 yemek kaşığı süt ekleyerek karıştırmaya devam edin.

  • Kuru bir cilde sahipseniz 1 yemek kaşığı bal, yağlı cilde sahipseniz yarım yemek kaşığı limon suyunu karışıma ekleyin.

  • Maske fırçası ile cildinize uygulayın.

  • Maske kuruyana kadar yaklaşık 20 dakika cildinizde bekletin.

  • Bol su ile cildinizi durulayın.

  • Haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

BAL MASKESİ

  • 2 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı tarçını pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırın.

  • Temizleyip kuruladığınız cildinize maskeyi uygulayın.

  • 10-15 dakika bekledikten sonra ılık su ile cildinizi maskeden arındırın.

  • Maskeyi haftada 1 kez ya da iki haftada bir uygulayabilirsiniz.


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