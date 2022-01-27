Hayat Eve Sığar uygulamasına güncelleme geldi! İşte HES uygulamasında yapılan değişiklikler

Hayat Eve Sığar uygulaması, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye bölgesi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilgilendirilmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilmişti. HES kodu alabilme imkanı sağlayan Hayat Eve Sığar uygulaması, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda önemli katkı sağladı, sağlamaya da devam ediyor. HES uygulaması, son olarak 2.4.1 sürümüne güncellendi.

İŞTE HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINA GELEN YENİLİKLER

1- 15 günden az süresi kalan HES kodları için yer alan bilgilendirme metninin rengi güncellendi. Alınan ekran görüntülerinde metnin turuncu renkte olduğu görüldü.

2- HES Kodları için süre uzatma özelliği geliştirildi.

Kullanıcılar, "süreyi uzat" seçeneğini tıkladıklarında ise karşılarına şu seçenekler çıkıyor:

3 Ay

6 Ay

1 Yıl

Süresiz

HES kodunuzun süresini bu seçeneklerden birini tıklayarak uzatabiliyorsunuz.

3- Çocuklarım için HES kodları uzatma penceresinde TCKN alanı zorunluluğu getirildi.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmek için iOS için App Store'a, Android için Google Play Store'u kullanmalısınız. Her iki mağazanın arama çubuğuna HES veya Hayat Eve Sığar yazarak uygulamaya ulaşabilir ve indirmeye başlayabilirsiniz.

