Hayat kurtarmak için koşmaya hazır mısınız?

Medicana Sağlık Grubu, 3 - 9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlediği “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” koşusuyla, Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 22000 böbrek ve 3000 karaciğer nakil ihtiyacı olan hastaya umut olacak. Organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yarış kapsamında, gönüllüler organ bağışı da yapılabilecek.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A PEDAL ÇEVİRECEKLER

Her yıl İstanbulluların geniş katılımı ve desteğiyle gerçekleştirilen koşuya bu yıl, profesyonel bisiklet sürücüleri İbrahim Talha Pınar ve Osman Şirin, pedal çevirerek destek verecek. Profesyonel bisikletçiler, gönüllü olarak 2 Kasım Cuma günü Medicana International Ankara Hastanesi’nin önünden hareket ederek, İstanbul’a kadar bisiklet sürecek. Ankara’dan İstanbul’a kadar Medicana Sağlık Grubu’nun organ nakli manifestosu taşıyacak olan ikili, 4 Kasım Pazar günü Caddebostan’a varacak ve manifestonun okumasının ardından koşuya start verecek.

Medicana Çamlıca Hastanesi’nin önderliğinde bu yıl 4. kez gerçekleştirilecek etkinlik, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı, TÜRKÖK ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek. Etkinliğin medya sponsorları ise Kent Fm ve radyospor.

“Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” etkinliğinde katılımcılar, 4 Kasım Pazar günü Caddebostan Sahili’nde kurulacak 5 km’lik bir parkurda koşacak. Yarışı ilk üçte tamamlayan katılımcılara altın, bronz, gümüş madalya sunulacak.

