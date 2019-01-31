Hayat mücadelesi veren Afgan ailelerin tek isteği çalışma izni

Ülkelerinde yaşanan savaşlardan kaçarak Türkiye’ye sığınan Afgan uyruklu aileler yerleştikleri Karabük’te hayat mücadelesi veriyor.

2.5 yıldır Karabük’te aileleri ile birlikte vatandaşların yardımı ile hayatlarını idame ettirmeye çalışan Afgan ailelerin tek isteği çalışma izni alıp bir işte çalışarak ailelerine bakmak. Karabük’te Kayabaşı Mahallesi’nde yaşayan Afgan aileler Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Ülkelerindeki savaşlardan kaçarak Türkiye’ye sığındıklarını ve 2.5 yıldır Karabük’te yaşadıklarını ifade eden Afgan aileler, vatandaşların yardımları ile hayatlarını idame ettiklerini, ancak çalışa izinlerinin olmadığından dolayı bir işe giremediklerini söyledi.

Afgan ailelerden 29 yaşındaki 3 çocuk babası Muhammed Özbek, oturma izinleri olduğunu ancak çalışma izinleri olmadığını söyleyerek, “2.5 yıldır buradayız ve zor şartlarda hayatımızı geçiriyoruz. Cami cemaati ve komşularımızın yardım ediyor. Tek istediğimiz çalışma izni verilmesi” dedi.

4 çocuk babası Muhammed Qasım ise 7 kişi yaşadıklarını bununda kendilerini oldukça zorladıklarını kaydederken, 78 yaşındaki Bibi İqbal ise, Afganistan’dan savaştan kaçtıklarını kendilerine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua ettiklerini kaydetti.

10 çocukları ile birlikte Türkiye’ye sığındıklarını belirten Necibe Özbek ise zor şartlarda geçen hayatlarında ev kirası, elektrik ve su parasından sonra ellerinde hiçbir şey kalmadığından çalışma izni verilmesi için devlet büyüklerinden yardım beklediklerini ifade etti.



