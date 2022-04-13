Hayat pahalılığından şikayet edenlere ilahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan yanıt: 'Oh olsun sana!'

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, hayat pahalılığından şikayet edenlere 'Oh olsun' dedi. Demircan bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ali Rıza Demircan, camide yaptığı konuşmanın videosunu Twitter hesabından paylaştı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın babası Ali Rıza Demircan, hayat pahalılığın nedenini faize dayalı ekonomiye bağladığı konuşmasında şu sözleri kullandı:

"Neden hayat pahalılığından şikayet ediyorsun? Oh olsun sana! Oh olsun! Faize dayalı ekonominin olduğu yerde fakirlik olur. Nerede olursan ol, 10 bin liraya çıkar asgari ücreti, yine feryada başlarsın. Neden, kim verecek asgari ücreti 10 bin lira olursa? Devlet verecek. Devlet 2 ay sonra ne diyecek? Doğrudan ve dolaylı vergilerle 'Verin bakalım' diyecek. Özel sektör ne yapacak? O da ürettiği mallara ilave edecek. Hayat başlayacak, yine aynı noktaya gelecek."