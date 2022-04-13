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Hayat pahalılığından şikayet edenlere ilahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan yanıt: 'Oh olsun sana!'

13.04.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de hayat pahalılığı bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ederken ilahiyatçı ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın babası Ali Rıza Demircan, hayat pahalılığından yakınanlara ilginç bir hitap gerçekleştirdi.

Hayat pahalılığından şikayet edenlere ilahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan yanıt: 'Oh olsun sana!'

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, hayat pahalılığından şikayet edenlere 'Oh olsun' dedi. Demircan bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ali Rıza Demircan, camide yaptığı konuşmanın videosunu Twitter hesabından paylaştı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın babası Ali Rıza Demircan, hayat pahalılığın nedenini faize dayalı ekonomiye bağladığı konuşmasında şu sözleri kullandı:

"Neden hayat pahalılığından şikayet ediyorsun? Oh olsun sana! Oh olsun! Faize dayalı ekonominin olduğu yerde fakirlik olur. Nerede olursan ol, 10 bin liraya çıkar asgari ücreti, yine feryada başlarsın. Neden, kim verecek asgari ücreti 10 bin lira olursa? Devlet verecek. Devlet 2 ay sonra ne diyecek? Doğrudan ve dolaylı vergilerle 'Verin bakalım' diyecek. Özel sektör ne yapacak? O da ürettiği mallara ilave edecek. Hayat başlayacak, yine aynı noktaya gelecek."

Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlük'üne göre 'oh olsun!' ifadesi "kötü duruma düşenlere çok iyi olmuş anlamında kullanılan bir söz" şeklinde tanımlanıyor.

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