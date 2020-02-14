HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hayatı boyunca 10'dan fazla kişiyle sevişen kişide kanser riski

Hayatı boyunca 10'dan fazla kişiyle sevişen kişide kanser riski

14.02.2020 10:03 | Son Güncelleme

Yeni yapılan bir araştırmaya göre hayatı boyunca 10'dan fazla cinsel partneri olan kişilerin kansere yakalanma riski daha yüksek.

Hayatı boyunca 10'dan fazla kişiyle sevişen kişide kanser riski

BMJ Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (BMJ Sexual & Reproductive Health) adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, özellikle hayatı boyunca 10'dan fazla cinsel partneri olan kadınların kansere yakalanma oranı, hiç cinsel partneri olmamış ya da sadece bir tane olmuş kadınlarlara göre yüzde 91 daha fazla.

İngiltere, Avusturya, Türkiye, Kanada ve İtalya'dan uzmanların yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre 10'dan fazla cinsel partneri olan erkeklerin, hiç cinsel partneri olmamış ya da sadece bir tane olmuş erkeklere göre kansere yakalanma oranı yüzde 64 daha yüksek.

10'dan fazla cinsel partneri olmuş kadınlarda ayrıca diğer kadınlara göre uzun süren bir hastalığın çıkması olasılığı da daha yüksek.

Araştırmacılar, İngiltere'de 50 yaş üzerindeki insanlardan toplanan bilgilerin derlendiği veri tabanında (English Longitudinal Study of Ageing - ELSA) yer alan bilgileri inceleyerek bu sonuca vardı.

5.722 katılımcının 2012-2013 yılları arasında yapılan ankete kaç cinsel partnerleri olduğu ve sağlık durumlarıyla ilgili verdikleri verilerin değerlendirildiği araştırmaya katılan kişilerin ortalama yaşı 64 ve üçte ikisi evli.

Araştırmacılara göre gençken daha fazla cinsel partneri olanların sigara içme, alkol kullanma ve hareket etme oranı da daha yüksek.

Ankete katılan erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise yüzde 8'i, 10'dan fazla cinsel partneri olduğunu belirtti.

Araştırmanın yazarlarından olan Lee Smith, Reuters'a yaptığı açıklamada, kadınlarda bu riskin daha yüksek olmasının ilginç olduğunu, bunun cinsel yollarla bulaşan hastalıkların kadınlarda kansere yol açma riskinin daha yüksek olmasından kaynaklanabileceğini söyledi.

'ALKOL VE SİGARADAN OLABİLİR'

Araştırma bu sonuçların nedeni hakkında bir açıklama yapmazken cinsel yollarla bulaşan hastalıklar ve kanser arasındaki ilişkiye dikkat çeken diğer araştırmalara atıfta bulundu.

Aynı zamanda araştırmaya katılanlar arasında görülen kanser oranının düşük olması dolayısıyla araştırmada kanser türlerine göre de bir kırılım yapılamadı.

Konuyla ilgili daha fazla araştırmanın yapılması gerektiği de vurgulandı.

Reuters'a konuşan jinekolojik onkoloji uzmanı Dr. Konstantin Zakashansky, bu bulgulara dikkatle yaklaşılması gerektiğini söylüyor.

Zakashansky, bu araştırmanın sadece bir bağ gösterebileceğini, bir sebep olarak görülemeyeceğini aktardı.

Yine Reuters'a konuşan Pittsburgh Tıp Okulu Üniversitesi'nden Dr. Robert Edwards, araştırma sonuçlarının alkol ve sigara gibi farklı hayat tarzlarıyla ilişkili olabileceğini söyledi.

Edwards, aktif cinsel hayatları olanlara, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili olarak sağlık uzmanlarıyla iletişimde olmaları tavsiyesini vererek gerekli korunma yöntemleriyle bu riski en aza indirmeleri gerektiğini aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov! Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov!
Karantinadaki yolculara yetişkin film teklifiKarantinadaki yolculara yetişkin film teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CİNSEL PARTNER seks kanser

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

İBB Meclisi'nde 'Tarkan' kararı! Dosyası 7'inci kez gelmişti...

İBB Meclisi'nde 'Tarkan' kararı! Dosyası 7'inci kez gelmişti...

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' kavgası

TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' kavgası

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendini başkan ilan eden Guaido'nun amcası patlayıcılarla yakalandı

Guaido'nun amcası patlayıcılarla yakalandı

14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu

14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu

Karantinadaki yolculara yetişkin film teklifi

Karantinadaki yolculara yetişkin film teklifi

Koronavirüs can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 1381'e yükseldi

Virüs can almaya devam ediyor! 1381'e yükseldi

ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama: Şantaj yapmak ve komplo kurmak

ABD'den iki yeni suçlama: Şantaj ve komplo!

ABD'de Amazon'un talebi üzerine Pentagon'un 'bulut' projesi durduruldu

10 milyar dolarlık müdahale! Durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.