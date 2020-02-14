Hayatı boyunca 10'dan fazla kişiyle sevişen kişide kanser riski

BMJ Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (BMJ Sexual & Reproductive Health) adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, özellikle hayatı boyunca 10'dan fazla cinsel partneri olan kadınların kansere yakalanma oranı, hiç cinsel partneri olmamış ya da sadece bir tane olmuş kadınlarlara göre yüzde 91 daha fazla.

İngiltere, Avusturya, Türkiye, Kanada ve İtalya'dan uzmanların yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre 10'dan fazla cinsel partneri olan erkeklerin, hiç cinsel partneri olmamış ya da sadece bir tane olmuş erkeklere göre kansere yakalanma oranı yüzde 64 daha yüksek.

10'dan fazla cinsel partneri olmuş kadınlarda ayrıca diğer kadınlara göre uzun süren bir hastalığın çıkması olasılığı da daha yüksek.

Araştırmacılar, İngiltere'de 50 yaş üzerindeki insanlardan toplanan bilgilerin derlendiği veri tabanında (English Longitudinal Study of Ageing - ELSA) yer alan bilgileri inceleyerek bu sonuca vardı.

5.722 katılımcının 2012-2013 yılları arasında yapılan ankete kaç cinsel partnerleri olduğu ve sağlık durumlarıyla ilgili verdikleri verilerin değerlendirildiği araştırmaya katılan kişilerin ortalama yaşı 64 ve üçte ikisi evli.