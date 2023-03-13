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Hayatı tehdit eden hastalık! Dikkat Türkiye'de her 20 kişide bir görülüyor

13.03.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de her 20 kişiden birinde görülen ileri evre böbrek hastalığına dikkat çeken uzmanlar, semptomları tek tek sayıp uyarıda bulundu. Oranın büyüklüğüne dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Bilge; bu bulguların olması halinde acilen doktora gidilmesini tavsiye etti. İşte hayati önemi olan o 9 kritik belirti...

Hayatı tehdit eden hastalık! Dikkat Türkiye'de her 20 kişide bir görülüyor

Türkiye'de 6 kişiden 1’inin böbrek hastası olduğu, 20 kişiden birinin ise bu rahatsızlığı ileri evresinde olduğu biliniyor. Şeker ve tansiyon hastalığı böbrek hastalığına neden olan en büyük hastalıklar arasında. Türkiye’de her 3 böbrek hastasından 1’i şeker 1’i de yüksek tansiyon hastası. Şeker ve tansiyon hastalarının böbrek hastalığına yakalanmamaları için düzenli aralıklarla böbreklerinde sorun olup olmadığına baktırmaları gerekiyor.

BU 9 BELİRTİYE DİKKAT!

Böbrek rahatsızlığının önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken uzmanlar 9 belirtinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Uzmanlar; bulantı ve kusma, yorgunluk, çok sık idrara çıkma, uykusuzluk problemi, şişme, idrarda kan görülmesi, tat alma sorunu, ciltte kuruluk ve döküntü yaşanması durumunda derhal doktora gidilmesi yönünde uyarıda bulundu.

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BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN UZMANLARDAN TAVSİYELER

İleri evre böbrek hastalığında hastalığının ilerleyerek böbrek yetmezliği ile sonuçlanabileceğini söyleyen uzmanlar böbrek sağlığı için tavsiyelerde de bulundu.

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Diyabetin yanı sıra yüksek tansiyonu olan kişilerde de böbrek rahatsızlığı görülebildiğini belirten doktorlar sıvı tüketiminin yeterli ölçüde olması gerektiğini belirtip ağrı kesici ve ilaç kullanımına dikkat etmeleri yönünde vatandaşları uyardı.

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BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN BUNLARA DİKKAT!

Spor ve haraket etmenin önemine vurgu yapan doktorlar, sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu belirtip tuz tüketim kontrolü, sigara ve alkol kullanımı konusunda uyardı.

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