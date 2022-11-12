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Hayati uyarı bildirimi nedir? Hayati uyarı bildirimi neden çalar, nasıl kapatılır? Gözler AFAD'dan 18:57'de gelecek mesajda!

12.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayati uyarı bildirimi bugün (12 Kasım 2022 Cumartesi) gerçekleştirilecek çök - kapan - tutun deprem tatbikatı öncesi iPhone kullanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD Türkiye genelinde gerçekleştirilecek deprem tatbikatı için bu akşam saat 18:57'de vatandaşlara SMS gönderecek. Peki, Hayati uyarı bildirimi nedir? Hayati uyarı bildirimi neden çalar, nasıl kapatılır? İşte detaylar...

Hayati uyarı bildirimi nedir? Hayati uyarı bildirimi neden çalar, nasıl kapatılır? Gözler AFAD'dan 18:57'de gelecek mesajda!

Hayati uyarı bildirimi 12 Kasım 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Geçen yıl tüm okul ve üniversitelerde tatbikat yaptık. Bu yıl gene yapacağız ama 12 Kasım, saat 18.57'de bir tatbikatımız var, 'Çök, kapan ve tutun'. Çok basit bir tatbikat." ifadelerini kullanmıştı. Bugün Türkiye genelinde saat 18.57'de deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. iPhone kullanıcıları bu sebeple internette Hayati uyarı bildirimi konusunda araştırma yapıyor. İşte Hayati uyarı bildirimi ile ilgili detaylar...

HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR?

Hayati Uyarı Bildirimi özelliği iPhone ve Apple Watch cihazlarda yer alıyor.

İphone yaşanan acil durumlarda kullanıcıların uyarılması için toplu bir mesaj gönderme imkanı sağlıyor.

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HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR VE KAPATILIR?

AFAD bildirim açma veya kapatma ekranı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar > Bildirimler'e gidin.

Ekranın en altına kaydırın.

Hükümet Uyarıları'nın bölümünde ilgili uyarı türünü açın veya kapatın.

12 KASIM DEPREM TATBİKATI SAAT KAÇTA?

Deprem Tatbikatı Türkiye genelinde 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de yapılacak.

12 KASIM DEPREM TATBİKATI NEDEN 18.57'DE?

Deprem tatbikatının neden 18:57’de yapıldığı belli oldu. Tatbikat, 1999 Düzce depreminin yaşandığı saat olan 18.57'de gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1999 yılında Düzce depreminin yaşandığı, 12 Kasım günü, saat 18.57'de ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacağını belirtti. Türkiye’yi yasa boğan Düzce depreminde yüzlerce kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştı.

ÇÖK-KAPAN-TUTUN NASIL YAPILIR?

Çök-kapan-tutun tekniği deprem sırasında önce kendimizi korumamızı sağlar.

Deprem nedeniyle zemin sarsılmaya başladığında vücudun kapladğı alanı küçülten bu duruş; aşağı düşen ya da etrafa saçılan cisimlerden bizi korur.

Binada olan kişiler depremi hissettiklerinde ayakta duemamalıdır. Balkona çıkmamalı, merdivenden aşağı inmeye çalışmamalı ya da pencere, balkon gibi yerlerden dışarı çıkmaya çalışmamalıdır. Öte yandan sarsıntı sırasında asansör kullanmaya kalkışılmamalıddır. Depreme yakalanan vatandaşlar yalnızca sağlam bir nesenin altına çöküp sırt pencerelere dönük şekilde kapanıp başlarını üzerlerine düşme ihtimali olan nesnelerden korumalıdır. Deprem sırasında koruma görevi üstlenen sallanan nesne de tutulmalıdır.

ÇÖK, KAPAN, TUT POZİSYONU NEDİR?

ÇÖK KAPAN TUT TEKNİĞİ

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deprem tatbikatı

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