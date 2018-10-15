"Hayatımda ilk kez 15 Temmuz'da vizörün arkasında ağladım"

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - "15 Temmuz'un Objektifleri" belgeselinin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Ali Ekber Karaçam, "O gece (15 Temmuz 2016'da) yaşananları en iyi anlatacak olan arkadaşlarımız, haberciler, gazeteciler, foto muhabirleri, haber kameramanları ve muhabir arkadaşlarımızdı." dedi. Belgesele ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Karaçam, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde İstanbul, Ankara ve Marmaris'te görev yapan gazetecilerin yaşadıklarını konu alan belgesel için Türkiye'de ilk kez 107 habercinin bir araya geldiğini söyledi. - "Olayları o gece canlı canlı yaşadım" Karaçam, belgesel fikrinin 2016 yılının Kasım ayında ortaya çıktığını aktararak, "O gece yaşananları en iyi anlatacak olan arkadaşlarımız, haberciler, gazeteciler, foto muhabirleri, haber kameramanları ve muhabir arkadaşlarımızdı. Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin desteğiyle onları bulup, onlardan röportaj talep ettik. 2017'nin ilk aylarında Ankara'da çekimlere başladık. Sonra İstanbul ve Marmaris'te devam ettik. Üç bölgedeki insanlarla görüştük. 90 dakikalık güzel bir belgesel ortaya çıktı. O arkadaşlarımızın o gece yaşadığı duyguları bu belgeselin içine toparladık." diye konuştu.

Kendisinin de haber kameramanı olduğunu dile getiren Karaçam, şu bilgileri verdi: "Yaklaşık 25 yılın üzerinde bu mesleği icra ettim. Çok da sevdiğim bir meslekti. O gece kalkışmayı duyar duymaz evden çıktım ve bağlı bulunduğum televizyon kuruluşuna gittim. Oradan tankların geldiği, mermilerin durmadığı, insanların hayatını kaybettiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının önüne geldim. Ardından da sabaha karşı hainler teslim olmadan önce oraya vardım. Olayları o gece canlı canlı yaşadım. Anlatılmayacak, sadece yaşanabilecek bir olay olduğunu gördüm. Bunun unutulmaması gerektiğine kanaat getirdim. Daha önceki yıllardaki darbelerde, bunları anlatabilecek insanlar pek yoktu. Yapılmıyordu böyle bir şey. Ben bunun belgesel yapılması gerektiğine inandım." - "Belgeselin yapımında AA'nın büyük katkısı oldu" Karaçam, alanında uzman 42 kişilik bir ekiple çalıştıklarını aktararak, "Belgeselin toplam süresi 480 gün sürdü. 90 gün içinde çekimleri bitirdik. Akabinde 10 metin yazarıyla deşifreleri yaptık. Deşifreleri 3 ay sürdü. Metinler 3 ayda oluştu. İki metin danışmanımız vardı. Onlarla birlikte çok ciddi, ilmik ilmik dokuyarak, bir belgesel hazırladık. Tüm görüntülere ulaştıktan sonra insanları tek tek bulduk. Ardından kasım ayında belgeselin çalışmalarına, iki ay sonra da çekimlere başladık. Dünyada 107 gazeteciyi aynı belgeselde toplamanın bir örneği yok." ifadelerini kullandı.

Belgeselin yapımında Anadolu Ajansı'nın (AA) büyük katkısı olduğunu kaydeden ve AA'ya teşekkür eden Karaçam, "AA, belgeseli yapmayı planladığım günden bugüne, belgeselin ilk gösteriminden özel gösterimine kadar hep yanımda oldu. Muhabir ve kameraman arkadaşlarımızın bizimle konuşmasına olanak sağladı. Görüntüleri, imkanlarını bizden esirgemedi." açıklamasında bulundu. - "Erol Olçok ölmüş' dediler. Her şeyi bıraktım ve kenara çekildim" Ali Ekber Karaçam, belgeselin bir özelliğinin daha olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Çok sevdiğim, uzun yıllar beraber kendisiyle çalıştığım, manevi ağabeyim sayılan, o dönemki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oğluyla beraber şehit olan değerli ağabeyim Erol Olçok anısına atfettim, 15 Temmuz'un Objektifleri belgeselini. Ben o gece hayatımda ilk kez vizörün arkasında ağladığımı biliyorum. Bana bir telefon geldi. Arkadaşlarım aradı. 'Haberin var mı? Erol Olçok ölmüş' dediler. Her şeyi bıraktım ve kenara çekildim. Bana ölmeyecekmiş gibi gelirdi Erol ağabey. 15 Temmuz denince aklıma gelen tek şey Erol ağabeyin hayatını kaybetmesiydi. Hiç unutamadığım tek anım odur. Tabii ki çok savaş ve çatışma gördüm. Türkiye'nin ve dünyanın yakın tarihine tanıklık ettim. Gözümüz kapalı çalışıyorduk. Ama o gece öyle olmadı. O gece söz konusu olan bizim vatanımızdı. O vatan için oralardaydık. Habercilik görevini yapıyorduk. O gecenin en üzücü yanı, Erol ağabeyin haberiydi benim için."