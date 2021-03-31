Hayatını kaybedecekti! Boğulan öğrenciyi öğretmeni son anda kurtardı

Olay, 29 Mart 2020 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Vicdan-Ahmet Gönül Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Melisa I. isimli 7. sınıf öğrencisi, öğle saatlerinde evden getirdiği yemeğini yemek isterken ağzındaki lokma nefes borusuna kaçtı. Lokmasının nefes borusunu tıkaması sonucu çırpınmaya başlayan Melisa I., can havliyle kendini koridora attı. Nefessiz kalan ve uzun süre koridorda çırpınan öğrencinin imdadına ise o sırada koridordan geçen Sabure Özdemir ve Aydın Kaya isimli iki öğretmeni yetişti.

HEİMLİCH MANEVRASI İLE HAYATA DÖNDÜRDÜLER

Olayı görür görmez hemen öğrencisinin yanına koşan öğretmeni Sabure Özdemir, can çekişen 13 yaşındaki öğrencisine heimlich manevrası ile müdahale etti. Öğretmenin müdahalesinin ardından öğrencinin nefes borusunu tıkayan yemeğin bir kısmı çıkarken, Aydın Kaya ismindeki öğretmenin son manevrasıyla 13 yaşındaki öğrencinin nefes borusunu tıkayan lokmanın tamamı çıkarıldı.

YAŞANANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Tıkanan nefes borusu öğretmenlerin yardımıyla açılan ve tekrar hayata döndürülen öğrenci derin bir nefes alırken, olay anları ise okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde nefes borusu tıkanan öğrencinin can havliyle kendisini dışarı atması, etrafında diğer öğrencilerin toplanması ve yardıma koşan öğretmenlerin Heimlich Manevrası ile öğrenciyi hayata döndürmesi dikkat çekti.