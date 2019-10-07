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Hayatını sokak hayvanlarına adadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraşlı bir hayvansever, gece-gündüz cadde ve sokakları dolaşarak kedi ve köpekleri besliyor.Sokak hayvanlarının yıl boyunca bakıma muhtaç olduklarını ifade eden hayvansever Bedirhan Muttalip İspir, vatandaşlara sokak hayvanlarını sahiplenmeye davet etti.Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını artık çöplerden gideremediğini belirten İspir, “Bize göndermiş olduğunuz bu mamaları ben bağış olarak alıyorum.

Hayatını sokak hayvanlarına adadı

Kahramanmaraşlı bir hayvansever, gece-gündüz cadde ve sokakları dolaşarak kedi ve köpekleri besliyor.
Sokak hayvanlarının yıl boyunca bakıma muhtaç olduklarını ifade eden hayvansever Bedirhan Muttalip İspir, vatandaşlara sokak hayvanlarını sahiplenmeye davet etti.
Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını artık çöplerden gideremediğini belirten İspir, “Bize göndermiş olduğunuz bu mamaları ben bağış olarak alıyorum. Bunları asla kendi bütçeme veya kendi mideme gitmiyor. Bütün bunları bu canlılar yiyor. Bunu tek başıma ve ya birkaç kişiyle yapmak zorunda kalıyorum. Sitemize veya bize ulaşmak isteyen insanların aklında her zaman şu oluyor; ‘Acaba biz bunlara bir bağış yaparsak bunlar farklı bir yere mi götürecek.’ Hayır, tabii ki de gördüğünüz gibi mama burada ve bu hayvanlar yiyor. Gördüğüm her yerde veriyorum. Eğer sizde bu duyarlılığımıza katılırsanız veyahut da bizim aramıza katılırsanız bu hayvanların karnı doyacak. Biz her gün akşam oturup tıka basa yemek yiyorsak bu hayvanların da bence yeme hakkı var. Çöplerden bir şey bulunmuyor çünkü bulunmuş olsa bu hayvanlar böyle bir deri bir kemik kalmayacak. Bundan dolayı vicdanınıza sığınaraktan sizde bize yardım edin ve bu hayvanlar aç kalmasın" dedi.
Sosyal medya hesabından kendisine ulaşabileceklerini kaydeden İspir, “Lütfen biraz olsa vicdanınızın sesini dinleyin ve bu hayvanların aç kalmamasını ve yuva bulmasını sağlayın. Bunun için başlatmış olduğumuz kampanyalarımız olsun ve diğer toplum kuruluşları ile yapmış olduğumuz birliktelik sayesinde bu hayvanları doyurmaya çalışıyoruz. Bir bağış bir candır. Bir canda bir hayattır. Sosyal medya üzerinden ‘1Kapsuvemama’ olarak girerseniz Kahramanmaraş hayvan sahiplendirme olarak bize bu hayvanların hem evi için, hem sahiplenmek için, hem de sahiplendirmek için ulaşabilirsiniz. Ayrı yeten bu hayvanlara bağış yapraktan bu hayvanların aç kalmamasını sıcak bir yuvada olmasını sağlayabilirsiniz” diye konuştu.

Hayatını sokak hayvanlarına adadı

Hayatını sokak hayvanlarına adadı

Hayatını sokak hayvanlarına adadı

Hayatını sokak hayvanlarına adadı

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