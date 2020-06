Hayatınızdaki Kişinin Doğru İnsan Olduğunun 17 Göstergesi

5. Güveniyosanız

İnsan evleneceği kişiyi nasıl hisseder, güven duygusuna bakarak tabii ki. Yanınızda olmadığı zaman, sosyal medya hesaplarında deli gibi koşturup; kiminle, nerede, ne yapıyor sorularının cevabını arıyorsanız yanlış yoldasınız. Yanınızda olmadığı zamanlarda, bir sonraki görüşmenizi planlıyorsanız, nerede olduğuna dair kafanızda soru işaretleri yoksa ilişkinizin yanına bir tik daha atabilirsiniz.

6. Sizi dinliyorsa

İşte burası çok önemli. Bazen sadece gün içinde kafanızı şişiren ve aslında çok da önemli olmayan bir konuyu can kulağıyla dinliyorsa bir aferin daha. Çünkü sizi seven insan şunu bilir; kimi zaman sadece anlatmak bile rahatlatır, konunun ne olduğundan bağımsız olarak. Her an konuşacak çok önemli bir konu olmayabilir, ya da sizin için önemli bir konu başkası için önemli olmayabilir. Önemli olansa, önemine bakmadan dinlenebilmek.

7. Yanında doğal davranabiliyor musunuz?

Kaderimizdeki kişiyi nasıl anlarız, anlarız bir şekilde. Kendinize bir bakın, yanında nasıl davranıyorsunuz. Kasım kasım kasılıyor musunuz, yoksa en doğal halinizle orada olabiliyor musunuz? Peki size nasıl davranıyor? Sümkürün, yanlış okumadınız, sümkürün. Mendil mi uzatıyor, ne iğrençsin gibi cümleler mi kuruyor? Unutmayın, evlilik aynı sabaha birlikte uyanmaktır ve dünya üzerinde çok az şanslı insan muhtemelen uyanır uyanmaz prensler, prensesler gibi görünür.