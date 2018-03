'Tüm evren bana karşı' gibi düşünmeyin, hiçbir şey imkansız değil

2 / 8 Sarah Jessica Parker

Sex and the City adlı TV dizisiyle yıldızı parlayan Sarah Jessica Parker, The Times'a verdiği demeçte yaşadığı zor dönemleri şöyle anlatıyor: ''Fakir yaşantımı hiç unutmadım. Çoğu zaman elektriğimiz yoktu. Doğum günlerimiz yoktu. Faturalarımızı ödeyemediğimiz için sularımız akmıyordu.'' Parker, geçmişinden kaçmayı başardı ve şimdi 90 milyon dolarlık şaşırtıcı bir servete sahip.