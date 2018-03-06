Hayatları tam olarak dramdı, şimdi tüm dünya onları konuşuyor

'Tüm evren bana karşı' gibi düşünmeyin, hiçbir şey imkansız değil

1 / 8 Hilary Swank Hilary Swank, kendisine 2 Oscar ödülü kazandıran 'Milyon Dolarlık Bebek' filminde yıldızı parlamadan çok önce, yoksulluğun bütün zorluklarına katlandığını söylüyor. 3 kardeş olan Swank'ın babası bakamayacağı gerekçesiyle çocuklarını terk etti. Anneleriyle başbaşa kalan çocuklar, annenin de işten çıkarılmasıyla en büyük darbeyi aldı. Daha iyi bir gelecek için Kaliforniya'ya taşınan Swank ve ailesi uzun bir süre arabada yaşadı. Bugün Swank, 40 milyon dolarlık bir servete sahip. 2011 yılında verdiği bir röportajda Swank, ''Düşük gelirli ailede büyüyen insanlar daha üretken olmak zorunda. Kararlılıkla ilerlemek durumundasınız'' diye konuşuyor.

2 / 8 Sarah Jessica Parker Sex and the City adlı TV dizisiyle yıldızı parlayan Sarah Jessica Parker, The Times'a verdiği demeçte yaşadığı zor dönemleri şöyle anlatıyor: ''Fakir yaşantımı hiç unutmadım. Çoğu zaman elektriğimiz yoktu. Doğum günlerimiz yoktu. Faturalarımızı ödeyemediğimiz için sularımız akmıyordu.'' Parker, geçmişinden kaçmayı başardı ve şimdi 90 milyon dolarlık şaşırtıcı bir servete sahip.

3 / 8 Demi Moore Hollywood'un en sevilen ünlülerinden olan Demi Moore'un da şanslı bir çocukluğu yoktu. Alkolik bir anne ve üvey babasıyla yaşamak zorunda kaldı. Lisede okulu terk eden Moore, tüm olumsuzlukları yenmeye karar vererek modellik alanında kariyer yapmaya başladı. Daha sonra tiyatro dersleri aldı. Şu anki net servetinin 150 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

4 / 8 Jim Carrey Onun komik bir insan olduğunu bilmeyen yok. Ancak Jim Carrey'nin geçmişinde gülümsemesi gereken pek bir şey yok. Kanada doğumlu oyuncunun hayatı babası işini kaybedene kadar iyiydi. Carrey'nin ailesi evlerini kaybettiğinde ise bir minibüste yaşamak zorunda kaldı. Ailesine destek olmak için güvenlik görevlisi ve kapıcılık yapan Carrey, Maske, Baş Belası, Salak ile Avanak gibi büyük komedi hitlerini bulmayı başardı. Şu anki net değeri ise 150 milyon dolar.

5 / 8 Leonardo DiCaprio Titanic'de "Ben dünyanın kralıyım!" repliğiyle akıllara kazınan Leonardo Di Caprio, gerçek anlamda da milyonlarca insanın kalbinde gerçek bir krala dönüştü. Ancak çoğu insan, DiCaprio'nun film karakterlerinin senaryolarından bazılarını gerçek yaşamda yaşadığını bilmiyor; The Wolf of Wall Street filmi gibi... Yoksulluk, şiddet ve fuhuşun olduğu bir mahallede yaşayayan DiCaprio The Times' verdiği röportajda ''çok fakirdim ve yelpazenin diğer tarafını görmek zorundaydım'' diyor. Şimdi DiCaprio'nun net değeri 245 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

6 / 8 Tom Cruise Annesi ve babası, Tom Cruise 11 yaşındayken boşandılar ve annesi faturalarını ödeyebilmek için dört iş yapmak durumundaydı. Olağanüstü oyunculuk yetenekleri sayesinde Tom Cruise bugün 470 milyon dolarlık bir servete sahip.

7 / 8 J.K. Rowling Ünlü bir yazar olmadan çok önce, ciddi yoksullukla mücadele ediyordu. Harry Potter adlı fantastik roman serisinin yazarı Rowling, bir dönem tek geçim kaynağı işsizlik maaşıydı. Rowling, şu anda 1 milyar dolarlık net bir değere sahip. 2017 yılında ise, Dünyanın En Yüksek Ücretli Yazar unvanını aldı.