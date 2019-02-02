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Hayatlarında ilk kez kayakla tanıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 11:38 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde şehit ve gazi çocukları, Çıldır Kaymakamlığının organizesiyle ilk kez kayak yaptı - Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu: - "İlk kez kayak merkezini görüp telesiyeje bindiler. Onlar mutlu olunca biz de mutlu olduk" - Öğrenci Ebru Kaya: - "Bizi mutlu ettiler, Allah da onları mutlu etsin. Kayak tesisi ile ilk kez tanıştım ve çok güzel oldu"

GÜNAY NUH - Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasındaki Ardahan'da yer alan, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olmaya aday Yalnızçam Kayak Merkezi, hayatında hiç kayak yapamayan, teleferik sistemini görmeyen öğrencileri ağırladı.

Ardahan'da olmalarına rağmen kayak merkezi görmeyen gazi ve şehit çocukları, yarıyıl tatilinde, Çıldır Kaymakamlığının organizasyonuyla Yalnızçam'da buluştu.

Çoçuklar, yarıyıl tatilini fırsat bilerek kar yağışı altında teleferiğe binip Yalnızçam Dağı'nın zirvesine çıktı.

Sarıçam ormanları arasındaki kayak merkezinin eşsiz manzarası eşliğinde keyifli dakikalar geçiren öğrenciler, daha sonra kayak antrenörü eşliğinde kayak yaptı.

- Etkinlik çocuklara karne hediyesi oldu

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin şehit ve gazi ailelerinin çocukları olduğunu söyledi.

Söz konusu etkinliği çocuklar için birer karne hediyesi olarak gördüklerini belirten İmamoğlu, öğrencilerle aynı mutluluğu yaşadıklarını anlattı.

İmamoğlu, etkinlikle öğrencilerin kayağın güzelliğini yaşamalarını istediklerini dile getirerek, "Küçük bir karne hediyemiz olsun istedik. Amacımız çocuklarımıza bu güzelliği tattırmak, eğitimdeki başarıları için onları teşvik etmek. Hayatında kayak yapmayan çocuklarımızı kayak ile tanıştırdık. İlk kez kayak merkezini görüp telesiyeje bindiler. Onlar mutlu olunca biz de mutlu olduk." dedi.

Etkinlikte kendilerine destek olan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başta olmak üzere diğer yetkililere de teşekkür eden İmamoğlu, kendisi de çocuklarla teleferiğe bindi.

- Devletimizden Allah razı olsun

Öğrencilerden 17 yaşındaki Ebru Kaya, her şeyin çok güzel olduğunu belirterek, unutulmaz bir anı yaşadığını söyledi.

Yetkililere teşekkür eden Kaya, "Devletimizden Allah razı olsun. Her şey çok güzeldi, çok mutlu olduk. Bizi mutlu ettiler, Allah da onları mutlu etsin. Kayak tesisi ile ilk kez tanıştım ve çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Esma Ayça da çok güzel bir ortam yaşadıklarını belirterek, "Çok eğlendik, gerçekten herkese çok teşekkür ederim. Çok güzeldi." dedi.

Etkinliğin sonunda Kaymakamlık tarafından öğrencilere birer kayak montu hediye edildi.

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